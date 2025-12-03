Bogotá y Cundinamarca, a una mesa decisiva por el pico y placa de los sábados

Bogotá

Este 3 de diciembre habrá reunión entre Carlos Fernando Galán y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, para iniciar el debate sobre el pico y placa los sábados para vehículos no matriculados en Bogotá.

“No estoy dispuesto a ceder. En esta reunión se hablará de todo para garantizar que Bogotá y la región tengan recursos suficientes”, dijo Galán.

El mandatario aclaró que el fin de esta medida es garantizar que Bogotá cuente con los recursos necesarios para mejorar la movilidad de la región, asegurando que la salida de la capital es bastante caótica y se necesitan recursos para ampliar estas salidas, de igual manera para otros proyectos pensados para la capital.

Para cerrar la discusión entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el gobernador Jorge Emilio Rey se perfila como un punto de inflexión para la movilidad regional.

Aunque Galán ha sido enfático en que no cederá frente a la medida, también dejó claro que la conversación buscará acuerdos que aseguren recursos equitativos tanto para Bogotá como para Cundinamarca.

Con la presión creciente en las salidas de la ciudad y la necesidad de financiar obras que descongestionen la región, la reunión abre un compás donde el diálogo, aunque firme podría trazar una ruta compartida hacia soluciones más sostenibles para ambos territorios.