¿Qué vigencia debe tener la visa para viajar a Estados Unidos? Lista requisitos para entrar a EE.UU.

Estados Unidos, sin lugar a dudas, es uno de los destinos soñados por muchos colombianos que incluso lo ven como un lugar perfecto para la migración debido al mejoramiento de calidad de vida, oportunidades laborales, económicas y hasta educativas.

También hay quienes únicamente lo ven como un territorio que quiere conocer de principio a fin como simples turistas.

Sin embargo, llegar a Estados Unidos, no es tan fácil, pues para algunos, ha existido un gran obstáculo en medio del camino: el trámite de la visa americana.

Además de contar con este documento, debe tener en cuenta los tiempos de vigencia de este, pues por este motivo también podría ser negado su ingreso a ese país.

le contamos los tiempos que debe tener su visa para poder viajar sin ningún problema.

¿Qué vigencia debe tener la visa para viajar a Estados Unidos?

Según aclara la Embajada de Estados Unidos en Colombia, todo visitante debe tener una visa americana junto a un pasaporte oficial, ambos vigentes, para tener acceso al país.

A diferencia de lo que comúnmente se cree, la fecha de expiración de una visa no determina el tiempo de una estadía.

En diversas ocasiones el tiempo por el que una visa permanece vigente es más extenso al tiempo habilitado para una persona visitar el país, esto permite que alguien pueda regresar a Estados Unidos en diversas ocasiones sin necesidad de volver a tramitar la visa cada vez que quiera viajar al país norteamericano.

De la misma forma, la embajada estadounidense aclara que, en casos determinados, una persona puede permanecer en el país por más tiempo aún si su visa caducó en mitad de su estadía, pues prevalece el tiempo de duración determinado por el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza en su llegada. Cabe aclarar que en tal caso es necesario solicitar una extensión y reportar a la embajada correspondiente para llevar a cabo el trámite.

No obstante, la misma entidad señala que es importante que este documento tenga al menos 6 meses de vigencia antes de realizar el viaje.

Tenga en cuenta que “la fecha de expiración se encuentra impresa en la visa. Dicha visa puede ser utilizada, cuando la visa sea para múltiples entradas, desde el momento en que es adjudicada hasta su fecha de expiración, cada vez que necesite viajar por el propósito adecuado a la clasificación de la visa”.

Y agregan que: “El tiempo de estadía dependerá del tipo de visado y propósito de viaje. Con un visado turismo/negocios el tiempo de estadía permitido puede llegar hasta 6 meses. Aunque le hayan dado 6 meses, tenga en cuenta que turismo legítimo generalmente no dura seis meses y necesitará explicar a los oficiales consulares o de inmigración la razón de tan larga estadía”.

¿Puedo viajar con un pasaporte con menos de 6 meses de vigencia por delante?

De acuerdo con la Embajada, existe un convenio entre los Estados Unidos y muchos países, en los que se incluye Colombia, que establece que algunos pasaportes de ciertas nacionalidades no necesitan contar con 6 meses de vigencia por delante para poder viajar.

Requisitos para viajar a Estados Unidos desde Colombia

De acuerdo con Assist Card, empresa de asistencia al viajero, este es el listado de requisitos para viajar a Estados Unidos en 2025.

Pasaporte colombiano vigente

Tiquetes de ida y regreso.

VISA americana vigente, con categoría de visado correspondiente a negocios o turismo son las Visas B1/B2. (El trámite se hace personalmente en la embajada americana en Bogotá).

Comprobante de alojamiento: reserva de hotel, de apartamento turístico o una carta de invitación de algún conocido o familiar.

Dinero suficiente para el viaje. (Documentos que permitan verificar sus recursos para la solvencia durante el periodo de viaje ).

Requisitos sanitarios