Así es la historia de ‘Alejandra Travels’, influenciadora que convirtió viajar en un proyecto de vida
Se trata de Alejandra Ramírez, influenciadora colombiana que recorre el mundo dentro de una Van.
Alejandra Travels. Foto: Instagram de Alejandra Travels.
Este domingo, 7 de diciembre, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Catalina Maya, la creadora de contenido Alejandra Ramírez, conocida en redes sociales como ‘Alejandra Travels’, quien se refirió a su creación de contenido y cómo ha logrado transmitir de forma auténtica una mirada diferente de los viajes.
“Hace cinco años decidí dejar todo mi estilo de vida en Australia. Yo era profesora universitaria, pero quería entender como las personas podían viajar y vivir de ello, tener esa libertad de locación, así que lo tome como un proyecto", reveló.
Así mismo, explicó cómo hace para lograr viajar tantas horas, ya que según dijo, es algo muy solitario.
“Voy fluyendo con lo que la vida me va mostrando o con el sitio que voy conociendo”, contó.
Habló sobre su van: “Compré una van totalmente desocupada. La construí y creé a ‘Mostaza’, que es mi van, y empecé hace cinco años, 50.000 kilómetros y muchos, muchos países recorridos también”.
Finalmente, comentó que uno de los viajes “más locos” que hizo, fue visitar a una comunidad “caníbal y excaníbal” en Papúa Nueva Guinea.
Escuche la entrevista completa a continuación:
