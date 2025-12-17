Pico y placa en Medellín tendrá suspensión temporal: ¿hasta cuánto? Alcaldía lo confirmó

Con el objetivo de mejorar la movilidad, evitar la congestión vehicular en las horas más transitadas, cuidar el medio ambiente e incentivar el uso de transportes alternativos, como la bicicleta o el transporte público, las administraciones de las ciudades principales de Colombia implementan restricciones de movilidad de los vehículos particulares con obligatorio cumplimiento, ya que la omisión a esta medida puede generar un comparendo y otras sanciones pedagógicas.

En ese sentido, en este grupo de ciudades se incluye Medellín, que expidió el Decreto 0667 de 2025para reglamentó el pico y placa para el segundo semestre en la capital antioqueña. No obstante, recientemente la Alcaldía del territorio medellinense confirmó que se suspenderá la medida durante el fin de este año, por lo que aquí le contamos los detalles.

Habrá suspensión del pico y placa en Medellín para el fin de año

De acuerdo con una publicación en la cuenta de X del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, teniendo en cuenta que se viene una temporada de festividades, habrá una suspensión de la medida de pico y placa.

Tal como informó se levantará la medida de pico y placa desde el martes 23 de diciembre de 2025 hasta el viernes 16 de Enero de 2026:

“Por temporada de Navidad y vacaciones, levantamos la medida de pico y placa desde el martes 23 de diciembre de 2025, hasta el viernes 16 de enero de 2026. Ambas fechas están incluidas” señaló el mandatario antioqueño.

A su vez, agregó que la medida aplica para Medellín y todos los 10 municipios del Área Metropolitana, y la restricción de pico y placa volverá a partir del lunes 19 de enero de 2026, con los mismos números de placas que aplican en la actualidad.

‼️Por temporada de Navidad 🎄 y vacaciones, levantamos la medida de pico y placa desde el martes 23 de Diciembre de 2025 hasta el viernes 16 de Enero de 2026. Ambas fechas incluidas.

Se reinicia el pico y placa el lunes 19 de Enero de 2026 con los mismos números de placas que… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 16, 2025

Le puede interesar: Habrá mesa de diálogo para discutir medida de pico y placa los sábados en Bogotá