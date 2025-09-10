Deportes

Video: ¡Triplete de Luis Suarez! Vea su anotación para el 4-2 en el Colombia vs. Venezuela

La Selección Colombia gana parcialmente por 5-2 en el Estadio Municipal de Maturín ante Venezuela.

Luis Suarez celebra su tercer gol ante Venezuela. FOTO: JUAN BARRETO/AFP via Getty Images

Luis Suarez celebra su tercer gol ante Venezuela. FOTO: JUAN BARRETO/AFP via Getty Images / JUAN BARRETO

Fabian Macias

La Selección Colombia disputa este martes 9 de septiembre ante Venezuela su último partido en las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Monumental de Maturín.

El segundo gol del encuentro y primero para Colombia llegó al minuto 10, cuando en un tiro de esquina, Yerry Mina aprovechó e igualo el marcador con un gran cabezazo que entro en la portería venezolana.

Ya al minuto 41, Luis Suarez aprovechó un gran pase en el área para rematar a placer e igualar el marcador.

Nuevamente, Luis Suarez ha sido protagonista en el segundo tiempo, pues al minuto 50, tras un pase filtrado de James Rodríguez, entró en el área y con la derecha no dio opción a Rafael Romo.

Tras el 3-2, Luis Suarez continua sin piedad, recibiendo nuevamente un gran pase de Luis Díaz para definir a placer y anotar el cuarto gol de la noche y el tercero de su cuenta particular.

Así fue el cuarto gol de Colombia ante Venezuela:

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad