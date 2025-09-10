Deportes

“Muy poca decisión y muchos errores”: análisis de Hernán Peláez del primer tiempo ante Venezuela

Para Hernán Peláez, Luis Suárez es el único jugador que aprovechó el partido.

Hernán Peláez. Foto: W Radio - Colombia vs. Venezuela. Foto: Getty Images.

El periodista deportivo Hernán Peláez analizó el primer tiempo de la Selección Colombia ante Venezuela, partido que se juega en el estadio Monumental de Maturín.

A pesar de que la Selección Colombia consiguió el empate 2-2 finalizando el primer tiempo, Hernán Peláez fue crítico con la ‘Tricolor’.

“No es por disculpar a Lorenzo, porque yo entiendo que había que mostrar a los jugadores suplentes; sin embargo, no pasaron la prueba”, afirmó.

Asimismo, fue crítico con el lateral izquierdo de la Selección, puesto que Álvaro Angulo “lo ha hecho muy mal, fue desastroso”.

Finalmente, concluyó que ha faltado decisión y aparecieron muchos errores, “el segundo gol es un error grave de Kevin Mier”.

Por otra parte, destacó la actuación de Luis Suárez “aprovechó el partido para hacer el gol”.

