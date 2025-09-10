Video: vea el golazo de ‘Lucho’ Suárez para poner el 2-2 parcial en el Colombia vs. Venezuela

La Selección Colombia disputa este martes 9 de septiembre ante Venezuela su último partido en las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Monumental de Maturín.

El segundo gol del encuentro y primero para Colombia llegó al minuto 10, cuando en un tiro de esquina, Yerry Mina aprovechó e igualo el marcador con un gran cabezazo que entro en la portería venezolana.

Ya al minuto 41, Luis Suarez aprovechó un gran pase en el área para rematar a placer e igualar el marcador.

Así fue el segundo gol de Colombia ante Venezuela: