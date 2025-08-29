SENA tiene disponible curso de confección: ¿cómo inscribirse y cuánto dura?

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es una de las instituciones de educación gratuita más reconocidas en el país, pues ofrece gran variedad de cursos presenciales y virtuales, además, de técnicos y tecnólogos en diferentes programas enfocados en el desarrollo económico, científico y social e incluso, en el sector de alimentos y salud.

Varios de estos cursos cortos se pueden realizar durante los fines de semana, teniendo en cuenta que muchas personas deben trabajar de lunes a viernes y no cuentan con tiempo en la semana laboral para estudiar. Y también, entre semana.

Lea más: SENA abrió convocatoria para estudiar gratis: inscríbase a enfermería, cocina y más, paso paso

Adicionalmente, hay cursos que se presentan en modalidad virtual, como uno enmarcado en el sector textil, específicamente el de confección y manejo de sus herramientas.

¿Cómo inscribirse?

Lo primero que debe saber es que los cursos que son de modalidad 100% virtual, como este, “están orientados a orientados a actualizar conocimientos en áreas específicas”.

“No conducen a un título, pero certifican la competencia adquirida ” explica el SENA en su web.

Así, si usted desea inscribirse deberá hacer clic en este enlace: https://betowa.sena.edu.co/oferta/confeccion-y-manejo-de-sus-herramientas?modality=V

Una vez allí, haga clic en donde dice ‘Inscribirse’.

Deberá iniciar sesión y seguir el paso a paso que se le pide.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

El Sena explica que los siguientes son los requisitos

Ser mayor de 14 años de edad

Tener acceso a internet estable para clases virtuales

Conocimientos básicos de informática

Disponibilidad de tiempo para dedicar al estudio

Motivación y compromiso para completar el programa

Tener un dispositivo (computador, tablet o teléfono) para acceder a la plataforma

Duración y más detalles

El Sena detalla que el curso tiene una duración total de 40 horas y una de las habilidades que usted adquirirá al cierre del mismo será “elaborar patrones de acuerdo con las especificaciones técnicas”.

Esta es la página de empleo del SENA

Pues bien, se trata de la Agencia Pública de Empleo, que ofrece día a día diferentes vacantes para diferentes campos de acción en Colombia.

A través de esta misma, el Sena gestiona los mecanismos y estrategias de atención dirigidas a poblaciones vulnerables, con el fin de aportar al mejoramiento de su perfil ocupacional y aumentar sus niveles de inserción social y productiva.

Por otro lado, se debe recordar que el Sena brinda acompañamiento a poblaciones caracterizadas como vulnerables, tales como: víctimas de violencia, personas con discapacidad, grupos étnicos, personas privadas de la libertad, madres cabeza de hogar, reintegrados y reincorporados, jóvenes vulnerables, adolescentes en conflicto con la Ley Penal, migrantes, entre otros.

Es de resaltar que este aplicativo APE es una plataforma autorizada por el Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo para realizar procesos laborales, a esta pueden acceder todos los interesados en buscar empleo a nivel nacional y/o internacional.

El aplicativo les permite a las personas buscar empleo en miles de vacantes disponibles en diversas áreas de manera constante, cargos a nivel nacional e internacional y participar en ferias, micro ferias y talleres para adquirir conocimiento sobre los procesos de selección, habilidades a mejorar y actividades de orientación ocupacional.