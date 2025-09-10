Mundial 2026: ¿Colombia puede ser cabeza de serie? Este sería el bombo en el que quedaría en sorteo

Papeleta de Colombia en el Mundial 2018 y Luis Suárez, jugador de la Tricolor. Fotos: (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images) / (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)

La Selección Colombia ratificó su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con una goleada 6-3 ante Venezuela, un resultado que le permitió sumar 3 puntos más (28 en total) en la tabla de las Eliminatorias.

Con cuatro goles de Luis Suárez, uno de Jhon Córdoba y otro de Yerry Mina, la Tricolor ganó, goleó y gustó en su último partido por Eliminatorias, a pesar de haberse clasificado anticipadamente en la penúltima fecha (17).

¿Le alcanza a Colombia para ser cabeza de serie en el Mundial 2026?

Al ser 12 grupos, se debe tener en cuenta que Estados Unidos, Canadá y México ya son cabezas de serie al ser anfitriones del Mundial 2026, dejando solo nueve cupos para liderar el resto de los grupos del torneo.

Como ha pasado en anteriores ediciones del Mundial, las otras nueve cabezas de serie serán según el Ranking Fifa más actualizado hasta la fecha del sorteo de grupos.

En el último Raking Fifa, la Tricolor ocupó el puesto 14 con 1679.46 puntos, superando a selecciones de renombre como Uruguay (1670.76), Estados Unidos (1671.04) y Ecuador (1567.68).

Se espera que Colombia mantenga o suba algún puesto en el Ranking tras las goleadas ante Bolivia y Venezuela en Eliminatorias. Sin embargo, esto no podría alcanzarle para ser cabeza de serie en el Mundial.

El top 10 del Ranking Fifa lo tiene Croacia con 1707.51 puntos. Así las cosas, es probable que los dirigidos por Néstor Lorenzo queden en el bombo dos (2).

¿Cuál es el top 10 del Ranking Fifa?

Argentina: 1885.36 puntos España: 1867.09 puntos Francia: 1862.03 puntos Inglaterra: 1813.32 puntos Brasil: 1777.69 puntos Portugal: 1770.53 puntos Países Bajos: 1758.18 puntos Bélgica: 1736.38 Alemania: 1716.98 Croacia: 1707.51

¿Cómo es el nuevo formato de la Copa del Mundo?

El Mundial 2026 traerá consigo el formato con 48 selecciones, en comparación con las 32 de torneos pasados. Esto permitió que se ampliaran los cupos para estar en la Copa del Mundo, siendo la Conmebol una de las confederaciones más beneficiadas en el mundo al otorgarle seis puestos directos y uno para repechaje.

Así las cosas, ya no serán ocho grupos, sino 12, cada uno con cuatro equipos.

Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026