Así reaccionó la prensa de Venezuela, de Bolivia y del mundo a goleada de Colombia

Daniel Muñoz y James Rodríguez, de Colombia, y Yeferson Soteldo, de Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images) / Edilzon Gamez

La Selección Colombia goleó 6-3 a Venezuela en Maturín y quedó tercera en la tabla de clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con cuatro goles de Luis Suárez, figura del partido, la Tricolor sentenció la eliminación de la ‘Vinotinto’ de la Copa del Mundo, pues Bolivia venció a Brasil por la mínima diferencia en El Alto.

Y es que Venezuela, a pesar de ir dos veces arriba en el marcador, no logró contrarrestar los contraataques de Colombia, que resultaron ‘mortales’ para el combinado ‘Patriota’.

Así reaccionó la prensa del mundo a la goleada de Colombia ante Venezuela

VENEZUELA SE QUEDÓ SIN MUNDIAL



El equipo de Batista perdió 6-3 ante Colombia y no pudo clasificar al repechaje. Bolivia peleará por un lugar en el Mundial 2026. pic.twitter.com/fwFZXfdwac — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2025

¡Bolivia al repechaje! La Verde venció a Brasil por 1 a 0 y se quedó con el 7° puesto de la clasificación de la Conmebol por la derrota de Venezuela ante Colombiahttps://t.co/YS95cdaVvv pic.twitter.com/yZLSaoJlPb — CNN en Español (@CNNEE) September 10, 2025

Bolivia va a jugar la repesca con 20 puntos de 54 posibles y con una diferencia de goles obscena (-18).



La ampliación de la Copa del Mundo a 48 selecciones ha acabado con la magia de las Eliminatorias sudamericanas.



Descansen en paz mis queridas eliminatorias. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 10, 2025

#OJOALDATO - El hat-trick en 17 minutos de Luis Suárez (goles en el 42', en el 50' y en el 59') es el más rápido que se anota en las Eliminatorias sudamericanas desde que Romario le hiciera 3 goles, también en 17 minutos y también a Venezuela, hace 25 años. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 10, 2025

Heartbreak for Venezuela as they come up just short of qualifying for the World Cup 💔 pic.twitter.com/28m0xmBvlb — ESPN FC (@ESPNFC) September 10, 2025

¿Cómo quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026?

¿Cuándo y dónde será el sorteo de los grupos del Mundial 2026?

La Fifa tomó la decisión de que Las Vegas será la ciudad que acoja el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se realizará el viernes 5 de diciembre.

Es la primera vez que el sorteo se realiza con 48 selecciones, por lo que se espera que este lleve más tiempo que los de anteriores ediciones.

Aunque no se han definido las cabezas de serie, se sabe que Estados Unidos (D1) , Canadá (B1) y México (A1) estarán en el bombo 1, pues son sede del Mundial.

Asimismo, Argentina, vigente campeona del mundo, de América y la selección que terminó líder en las Eliminatorias Sudamericanas, también será cabeza de serie.