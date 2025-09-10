Así reaccionó la prensa de Venezuela, de Bolivia y del mundo a goleada de Colombia
El prensa internacional, especialmente la de Venezuela y Bolivia, reaccionaron a la goleada de Colombia en la última fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
La Selección Colombia goleó 6-3 a Venezuela en Maturín y quedó tercera en la tabla de clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Con cuatro goles de Luis Suárez, figura del partido, la Tricolor sentenció la eliminación de la ‘Vinotinto’ de la Copa del Mundo, pues Bolivia venció a Brasil por la mínima diferencia en El Alto.
Y es que Venezuela, a pesar de ir dos veces arriba en el marcador, no logró contrarrestar los contraataques de Colombia, que resultaron ‘mortales’ para el combinado ‘Patriota’.
Así reaccionó la prensa del mundo a la goleada de Colombia ante Venezuela
- AS (Colombia): Colombia termina con altura: Golea a Venezuela y es tercero
- Olé (Argentina): Venezuela, a las puertas de la historia: perdió contra Colombia y se quedó sin Repechaje
- TyC Sportes (Argentina): Venezuela cayó ante Colombia y se quedó afuera del Mundial 2026
- El País: Colombia fulmina a Venezuela y se queda sin Mundial por el triunfo de Bolivia
- El Nacional (Venezuela): Se acabó el sueño mundialista: la Vinotinto cayó ante Colombia y Bolivia le ganó a Brasil
¿Cómo quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026?
¿Cuándo y dónde será el sorteo de los grupos del Mundial 2026?
La Fifa tomó la decisión de que Las Vegas será la ciudad que acoja el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se realizará el viernes 5 de diciembre.
Es la primera vez que el sorteo se realiza con 48 selecciones, por lo que se espera que este lleve más tiempo que los de anteriores ediciones.
Aunque no se han definido las cabezas de serie, se sabe que Estados Unidos (D1) , Canadá (B1) y México (A1) estarán en el bombo 1, pues son sede del Mundial.
Asimismo, Argentina, vigente campeona del mundo, de América y la selección que terminó líder en las Eliminatorias Sudamericanas, también será cabeza de serie.