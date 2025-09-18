Colombia, más cerca de ser cabeza de serie en el Mundial 2026: subió en el Ranking FIFA

Jornada 17 de las Eliminatoria Sudamericanas al Mundial de México-EEUU-Canadá 2026. Estadio Metropolitano de Barranquilla. Partido Colombia vs Bolivia. Fotografías Jairo Kasssiani/Colprensa.

La Selección Colombia subió en el más reciente Ranking FIFA, acercándose cada vez más al top 10, lugares que serán cabezas de serie en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Tricolor ascender en la tabla luego de las goleadas a Bolivia (3-0) y a Venezuela (6-3) en las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas, clasificatorias en las que quedó en la casilla número 3, solamente superada por Argentina y Ecuador.

¿Cómo quedó Colombia en el nuevo Ranking FIFA ?

Tras los resultados de la última fecha FIFA, Colombia ascendió una posición, quedando así en el puesto 13 con 1692.1 puntos.

Así las cosas, los dirigidos por Néstor Lorenzo superan a países como México, Uruguay, Estados Unidos y Senegal. No obstante, aún sigue por debajo de Alemania, Marruecos e Italia para entrar al top 10.

¿Cómo quedó el top 20 del nuevo Ranking FIFA?

España: 1875 puntos Francia: 1870.92 puntos Argentina: 1870.32 puntos Inglaterra: 1820.44 puntos Portugal: 1779.55 puntos Brasil: 1761.6 puntos Países Bajos: 1754.17 puntos Bélgica: 1739.54 puntos Croacia: 1714.2 puntos Italia: 1710.06 puntos Marruecos: 1706.27 puntos Alemania: 1704.27 puntos Colombia: 1692.1 puntos México: 1688.38 puntos Uruguay: 1673.65 Estados Unidos: 1670.04 puntos Suiza: 1648.3 puntos Senegal: 1648.3 puntos Japón: 1640.47 puntos Dinamarca: 1627.64 puntos

¿Qué debe hacer Colombia para ser cabeza de serie en el Mundial 2026?

Al ser 12 grupos, se debe tener en cuenta que Estados Unidos, Canadá y México ya son cabezas de serie al ser anfitriones del Mundial 2026, dejando solo nueve cupos para liderar el resto de los grupos del torneo.

Como ha pasado en anteriores ediciones del Mundial, las otras nueve cabezas de serie serán según el Ranking Fifa más actualizado hasta la fecha del sorteo de grupos.

Se espera que Colombia mantenga o suba algún puesto en el Ranking tras las goleadas ante Bolivia y Venezuela en Eliminatorias. Sin embargo, esto no podría alcanzarle para ser cabeza de serie en el Mundial.