¿Cuándo Vuelve a jugar Colombia? Fechas y horas de los amistosos de preparación para el Mundial 2026

La Selección Colombia selló su cupo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 luego de golear 6-3 a Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras esto, la Tricolor ya tiene rivales para sus juegos amistosos de 2025.

Colombia terminará el año con cuatro partidos amistosos ante México, Canadá, Nueva Zelanda y Nigeria. En caso de obtener buenos resultados, podría seguir subiendo posiciones en el Ranking FIFA, lo que le daría un lugar como cabeza de serie en el sorteo de la fase de grupos.

Nigeria, el rival africano será el último juego de la Tricolor en este año. Así lo confirmó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, en conversación con ESPN.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia en 2025?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán el viernes 10 de octubre contra México un amistoso internacional. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Fechas y horas de los partidos amistosos de Colombia en 2025

Colombia vs. México: viernes 10 octubre a las 8:00 de la noche, hora colombiana.

Canadá vs. Colombia: martes 14 de octubre a las 7:00 de la noche, hora colombiana.

Colombia vs. Nueva Zelanda: sábado 15 de noviembre. Hora por confirmar.

Colombia vs. Nigeria: día y hora por confirmar.

¿Le alcanza a Colombia para ser cabeza de serie en el Mundial 2026?

Al ser 12 grupos, se debe tener en cuenta que Estados Unidos, Canadá y México ya son cabezas de serie al ser anfitriones del Mundial 2026, dejando solo nueve cupos para liderar el resto de los grupos del torneo.

Como ha pasado en anteriores ediciones del Mundial, las otras nueve cabezas de serie serán según el Ranking Fifa más actualizado hasta la fecha del sorteo de grupos.

En el último Raking Fifa, la Tricolor ocupó el puesto 14 con 1679.46 puntos, superando a selecciones de renombre como Uruguay (1670.76), Estados Unidos (1671.04) y Ecuador (1567.68).

Se espera que Colombia mantenga o suba algún puesto en el Ranking tras las goleadas ante Bolivia y Venezuela en Eliminatorias. Sin embargo, esto no podría alcanzarle para ser cabeza de serie en el Mundial.

El top 10 del Ranking Fifa lo tiene Croacia con 1707.51 puntos. Así las cosas, es probable que los dirigidos por Néstor Lorenzo queden en el bombo dos (2).