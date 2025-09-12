Conmebol definió el XI ideal de las últimas fechas de Eliminatorias: Hay tres colombianos
La Selección fue la que más jugadores aportó al 11 ¿Está de acuerdo con el equipo?
Tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas que culminó con la clasificación al repechaje intercontinental de Bolivia y la posterior eliminación de Venezuela, la Conmebol ha dado a conocer el equipo ideal de las últimas dos fechas de competencia que cerraron el pasado martes 9 de septiembre.
Colombia logró incluir tres jugadores en el XI ideal con Jefferson Lerma, James Rodríguez y Luis Suarez, este último, autor de cuatro goles ante Venezuela.
El resto del equipo se completa de la siguiente manera:
- Portería: Alisson Becker (Brasil)
- Defensas: Guillermo Varela (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), Willian Pacho (Ecuador), Piero Hincapié (Ecuador)
- Mediocampistas: Matías Galarza (Paraguay)
- Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Miguel Terceros (Bolivia)
