Deportes

Conmebol definió el XI ideal de las últimas fechas de Eliminatorias: Hay tres colombianos

La Selección fue la que más jugadores aportó al 11 ¿Está de acuerdo con el equipo?

Venezuela vs. Colombia. Foto: Getty Images.

Venezuela vs. Colombia. Foto: Getty Images. / Edilzon Gamez

Fabian Macias

Tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas que culminó con la clasificación al repechaje intercontinental de Bolivia y la posterior eliminación de Venezuela, la Conmebol ha dado a conocer el equipo ideal de las últimas dos fechas de competencia que cerraron el pasado martes 9 de septiembre.

Colombia logró incluir tres jugadores en el XI ideal con Jefferson Lerma, James Rodríguez y Luis Suarez, este último, autor de cuatro goles ante Venezuela.

El resto del equipo se completa de la siguiente manera:

  • Portería: Alisson Becker (Brasil)
  • Defensas: Guillermo Varela (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), Willian Pacho (Ecuador), Piero Hincapié (Ecuador)
  • Mediocampistas: Matías Galarza (Paraguay)
  • Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Miguel Terceros (Bolivia)

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad