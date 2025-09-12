Conmebol definió el XI ideal de las últimas fechas de Eliminatorias: Hay tres colombianos

Tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas que culminó con la clasificación al repechaje intercontinental de Bolivia y la posterior eliminación de Venezuela, la Conmebol ha dado a conocer el equipo ideal de las últimas dos fechas de competencia que cerraron el pasado martes 9 de septiembre.

Colombia logró incluir tres jugadores en el XI ideal con Jefferson Lerma, James Rodríguez y Luis Suarez, este último, autor de cuatro goles ante Venezuela.

El resto del equipo se completa de la siguiente manera:

Portería: Alisson Becker (Brasil)

Defensas: Guillermo Varela (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), Willian Pacho (Ecuador), Piero Hincapié (Ecuador)

Mediocampistas: Matías Galarza (Paraguay)

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Miguel Terceros (Bolivia)

¡El equipo ideal de las últimas fechas en las #EliminatoriasSudamericanas! 🔝



A equipe ideal das últimas #EliminatoriasSulAmericanas! 👏 pic.twitter.com/kgEknpXXkG — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 11, 2025

Escuche W Radio en vivo aquí: