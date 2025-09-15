Mundial 2026 de FIFA: ¿Cuándo se abre la venta de boletos para público general?

Copa Mundial de la FIFA e imagen de referencia de boletos. Fotos: (Photo by Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images) / Getty Images

Con la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, son miles de colombianos los que desean acompañar al combinado nacional en la nueva ilusión mundialista.

Es tanta la ‘fiebre mundialista’ entre los colombianos que la FIFA reportó que luego de Argentina y las anfitrionas del Mundial, Colombia es el país que más demanda ha generado tras la apertura de la inscripción para la preventa de entradas exclusiva para usuarios de Visa.

Asimismo, en países como Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania la preinscripción también ha sido alta.

El director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26, Heimo Schirgi, aseguró que ese gran número de inscripciones es evidencia del entusiasmo en el mundo por el torneo más importante del fútbol.

Fechas para comprar entradas para el Mundial de la FIFA 2026

Del 10 al 19 de septiembre: inscripción para el sorteo preferente para usuarios de Visa (preventa).

El 1 de octubre se les asignará a los elegidos del sorteo la fecha y franja horaria para comprar sus entradas (boletos).

Del 27 al 31 de octubre: sorteo anticipado de preventa para público en general, para todo tipo de tarjetas.

A mediados de diciembre, luego del sorteo de la fase de grupos del Mundial, se activará la tercera etapa de venta de entradas. Tras eso, los aficionados podrán comprar sus boletas para partidos específicos.

Días previos al inicio de la Copa del Mundo (11 de junio), saldrán a la venta el remanente de entradas que aún quedan.

Ampliar

¿Cuánto cuestan las entradas para la fase de grupos del Mundial 2026?

Como lo destaca la FIFA en su portal web, el precio de las entradas para la fase de grupos inicia desde los 60 dólares, más de 230.000 pesos colombianos.

Lea aquí: Ancelotti manifestó su deseo de renovar el contrato como entrenador de Brasil

¿Cuál es el precio de las boletas para la final del Mundial 2026?

La FIFA reveló que el precio de las entradas exclusivas para la final de la Copa del Mundo 2026, aun sin conocer cuáles serán los dos equipos que lleguen a esa instancia, alcanzará los 6.730 dólares estadounidenses, es decir, más de 26 millones de pesos COP.

¿Colombia puede ser cabeza de serie en el Mundial 2026?

Con el nuevo formato de la fase de grupos, con 12 grupos, se abre la posibilidad de que la Tricolor pueda ser cabeza de serie.

Se debe tener en cuenta que Estados Unidos, Canadá y México ya son cabezas de serie al ser anfitriones del Mundial 2026, dejando solo nueve cupos para liderar el resto de los grupos del torneo.

Como ha pasado en anteriores ediciones del Mundial, las otras nueve cabezas de serie serán según el Ranking Fifa más actualizado hasta la fecha del sorteo de grupos.

En el último Ranking FIFA, la Colombia se ubicó en el puesto 14 con 1679.46 puntos.

Es probable que Colombia suba puestos si obtiene buenos resultados en sus amistosos internacionales previos al sorteo de la fase de grupos del Mundial.