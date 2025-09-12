Mundial FIFA 2026: ¿Qué lugares visitar en México? Cuatro destinos imperdibles

México, junto a Estados Unidos y Canadá, será el anfitrión de la próxima Copa del Mundo como lo hizo 2 veces en el siglo XX, y esta situación significará una subida exponencial en sus cifras relacionadas al turismo dado que muchas personas pertenecientes a los otros países mundialistas visitarán la Tierra del Maíz para ver a sus selecciones disputar el certamen más importante del deporte a nivel global.

Si usted piensa visitar México para presenciar al Copa Mundial, tenga en cuenta varios sitios turísticos que puede visitar.

La Riviera Maya y Cancún

Las playas de arena blanca y aguas celestes del Mar Caribe y la segunda barrera de coral más grande del mundo son una de las caras de Cancún, junto al hecho de tener en sí mismo todos los vestigios arqueológicos de la Riviera Maya. Cancún cuenta con más de 23 kilometros de playas, cientos de hoteles, muchos spa y restaurantes listos para entregar a los turistas la gastronomía propia del país, aunque se recomienda estar atento a los precios ofrecidos.

Zona arqueológica de Teotihuacán

Este es uno de los destinos más conocidos del país, está ubicada a 50 kilometros de la Ciudad de México, el lugar presenta la cultura y la vida de los teotihuacanos, cultura que comenzó en México en el siglo XIV y que hizo construcciones que perduraron a día de hoy, como la Piramide Del Sol, que es una de las más grandes del mundo.

Chichen Itza

Este es probablemente el destino méxicano que está mas arraigado a la cultura del mundo y no es para menos, dado que la UNESCO declaró la ciudad como Patrimonio de la Humanidad en 1998 y una de las 7 maravillas del mundo moderno en 2007. Chichen Itza es la ciudad maya que más sobresalió como centro cultural y político de aquella civilización en la península de Yucatán, incluso, siendo la más poderosa de toda esa zona del país.

En Chichen Itza hay mucho por explorar, entre todo esto se encuentra la píramide de Kukulkán, el Templo de los Guerreros, el Cenote Sagrado, las Mil columnas, el Observatorio el Caracol y varias partes más del recinto arqueológico que llamarán toda la atención de los más apasionados de la arqueología.

Ciudad de México

Visitar la capital del país puede ser parecer obvio en un plan turístico, aún así, hay que tener en cuenta que Ciudad de México tiene varias atracciones turísticas en sí misma:

El Museo Nacional de Antropología es uno de los museos más importantes del mundo, esto gracias a su enorme exposición de artefactos prehispánicos y la visión de las civilizaciones antiguas del país.

es uno de los museos más importantes del mundo, esto gracias a su enorme exposición de artefactos prehispánicos y El Castillo de Chapultepec es otro emblema de la Ciudad de México, también como el Museo Nacional de Historia, es el epicentro de la historia del país con sus exposiciones , y también, de paso con las vistas hacia la ciudad que ofrecen sus terrazas.

es otro emblema de la Ciudad de México, también como el Museo Nacional de Historia, , y también, de paso con las vistas hacia la ciudad que ofrecen sus terrazas. También podemos hablar de las ruinas de Templo Mayor, que es uno de los vestigios de la antigua ciudad de Tenochtitlán, capital del imperio Azteca, cabe destacar que es templo se descubrió apenas en 1978.

Con esto, también hay muchas opciones de turismo en la Ciudad de México que hay que explorar. Un dato importante es que es esta ciudad dónde se hará la inauguración del mundial y su primer partido, especificamente en el estadio Azteca.

