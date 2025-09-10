Paraguay ganó 1-0 a Perú y cerró las Eliminatorias al Mundial 2026 con victoria

Paraguay venció 1-0 a Perú este martes 9 de septiembre en Lima por la última fecha de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, en un partido de mero trámite.

El gol del triunfo de la Albirroja fue anotado por Matías Galarza a los 78 minutos del duelo jugado en el Estadio Nacional ante escaso público.

Con la derrota, la ‘bicolor’ se ubicó en el penúltimo lugar con 12 puntos del clasificatorio que Argentina lideró con 38.

Paraguay, clasificada al Mundial en la fecha pasada, se ubicó en el sexto lugar con 28 unidades.

