Varios cambios en Colombia: lista de convocados de Néstor Lorenzo para juegos contra México y Canadá
Colombia buscará dos victorias ante México y Canadá para seguir subiendo en el Ranking FIFA.
La Selección Colombia, ya clasificada al Mundial 2026, inicia la preparación de la Copa del Mundo con dos juegos amistosos ante México y Canadá en octubre de 2025.
Por eso, el entrenador de la Tricolor, Néstor Lorenzo, dio a conocer la lista de convocados para este doble enfrentamiento, dejando ver nuevas caras en el combinado nacional.
- Lea aquí: Precio de boletas para el Mundial de la FIFA 2026: esto costaría ver a la Selección Colombia
Entre las novedades está el regreso del guardameta Álvaro Montero, los mediocampistas Yaser Asprilla y los delanteros Johan Carbonero y Rafael Santos Borré.
Con respecto a los partidos de Eliminatorias ante Venezuela y Bolivia, no entró en la convocatoria el arquero Camilo Vargas, quien viene siendo titular con el DT de Colombia.
Colombia apostará por dos victorias que lo hagan subir en el Ranking FIFA para poder ser cabeza de serie en la Copa del Mundo.
Esta es la lista de convocados para los amistosos ante México y Canadá
- Porteros: Kevin Mier, David Ospina y Álvaro Montero
- Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Álvaro Angulo, Andrés Romás, Yerry Mina, Davinson Sánchez y Johan Mojica.
- Mediocampistas: Kevin Castaño, Yaser Asprilla, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Juan Camilo Portilla
- Delanteros: Luis Javier Suárez, Luis Díaz, Juan Camilo Hernández, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.
¿Cuándo juega Colombia ante México y Canadá?
- Colombia vs. México: sábado 11 de octubre a las 8:00 de la noche, hora colombiana.
- Colombia vs. Canadá: martes 14 de octubre a las 7:00 de la noche, hora colombiana.
¿Cómo quedó Colombia en el nuevo Ranking FIFA?
Tras los resultados de la última fecha FIFA, Colombia ascendió una posición, quedando así en el puesto 13 con 1692.1 puntos.
Así las cosas, los dirigidos por Néstor Lorenzo superan a países como México, Uruguay, Estados Unidos y Senegal. No obstante, aún sigue por debajo de Alemania, Marruecos e Italia para entrar al top 10.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles