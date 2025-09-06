“Ellos nos pueden vengar a los del 94″: ‘El Tino’ sobre la clasificación de Colombia al Mundial 2026

El pasado 4 de septiembre, la Selección Colombia se enfrentó a Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol, rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro finalizó con goleada 3-0 a favor de la ‘Tricolor’ y se clasificó al Mundial de 2026, luego de que en la edición anterior (2022) no pudo estar.

Es por esto que, este viernes, 5 de septiembre, en los micrófonos de W Sin Carreta estuvo una leyenda del fútbol colombiano y de la Selección Colombia; Faustino ‘El Tino’ Asprilla.

‘El Tino’ mencionó que se encuentra muy contento con el rendimiento de la Selección y más porque se logró el objetivo de clasificar al Mundial 2026.

“Espero que en los meses que faltan se puedan preparar bien y hacer un lindo Mundial”, afirmó.

¿Cómo ve a los futbolistas?

De acuerdo con Asprilla, al futbolista hay que juzgarlo por lo que hace en la cancha, puesto que, nadie sabe los esfuerzos y sacrificios que hacen por venir y ponerse la camiseta de la Selección.

¿Qué debe hacer la selección?

Finalmente, el exjugador de Atlético Nacional y del Parma dijo que Néstor Lorenzo ya encontró el equipo y además consiguió el objetivo, lo que resta es hacer una buena preparación.

Dentro de esa preparación se incluye la temporada de cada uno de los jugadores con sus respectivos clubes y que ninguno sufra lesiones.

“Esperemos que estos jugadores nos puedan vengar a nosotros los del 94”, concluyó.

