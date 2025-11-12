“Ese gol fue un momento en donde la violencia cesó”: director del documental de Freddy Rincón

Jose Varon, director y escritor del documental ‘El Coloso’, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre este largometraje póstumo que retrata la vida y el impacto cultural de Freddy Rincón.

Varon, de 38 años, relató que aunque él mismo era “muy malo” para el fútbol, su conexión con el jugador viene de la infancia, cuando su padre grababa y repetía los partidos del Mundial de Italia 90.

El documental, que es una coproducción de Telepacífico, Chakistan y RTVC, se enfoca no solo en el fútbol, sino en “lo que sucede fuera de la cancha”. La película se centra en “un gol que cambió el país” y cómo Rincón, en una época marcada por la violencia y el narcotráfico en los 80 y 90, logró “hacer un paréntesis” en esa dura realidad.

Varon relató que el famoso gol contra Alemania fue un momento “en el que el país se dio la mano, donde la violencia cesó por un momento y la gente paró para abrazarse”. El filme también aborda el difícil paso de Rincón por el Real Madrid, donde el racismo se manifestó. Al ser un hombre negro latinoamericano, algo “novedoso” para el club en esa época, Varon cuenta que Rincón jugaba “atado, maniatado”.

El director destacó la diferencia cultural de cómo se recuerda a Rincón, señalando que en Brasil (donde también filmaron) chicos de 12 años saben quién es, mientras que Colombia a veces “olvidamos nuestros figuras”. El objetivo del documental, que se estrenará en cines el 27 de noviembre, es mantener vivo su legado e invitar a la gente a verlo “así no sean futboleros”.

