Laura Londoño presenta ‘La Huésped’, La nueva era del thriller psicológico en Colombia

Laura Londoño, actriz colombiana, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de su nuevo proyecto, “La Huésped”, y su sorpresiva transformación personal tras su participación en el reality de cocina, MasterChef Celebrity España.

Londoño reflexionó sobre el éxito, señalando que si bien agradece los logros, prefiere no quedarse “demasiado cómoda ahí”. Para ella, lo más importante es seguir retándose y encontrar historias que la lleven a “rincones más desconocidos” de su alma.

Su nuevo proyecto, “La Huésped”, fue una de esas historias. El guion, que describe como un thriller psicológico, arranca con una pareja en “crisis absoluta” que asiste a terapia. Su personaje, Silvia, tiene una relación difícil con su hija adolescente y un esposo con “impulsos sexuales bastante altos” al que le “cuesta mucho” ser fiel. La trama se desata cuando el terapeuta le sugiere a ella tomar un viaje sola para pensar, “y en ese viaje pasan cosas”.

La actriz relató cómo este deseo de retarse la llevó a MasterChef Celebrity España. Confesó que antes de su participación en el programa “no cocinaba nada”. “Nada, nada, no es un decir, no es una exageración, es que no cocinaba nada”, e incluso no le gustaba hacerlo, en parte como rebelión a la idea de que era una tarea femenina. El proceso fue una “preparación muy brava”, pasando “de cero a mil” en poco tiempo. Al final, Londoño aseguró que, junto con ser mamá, ganar MasterChef es una de las “dos cosas que a mí más orgullosa me hace sentir”.

Laura Londoño busca darse “el permiso de ser las diferentes versiones que quieran ser” y no ser encasillada. Además, adelantó que su próximo proyecto estará enfocado en su faceta de “comunicadora”, contando “historias mías” y no solo desde la actuación.

