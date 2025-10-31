Yuri Buenaventura habló sobre ‘Ámame’, su nuevo disco inspirado por la frase ‘Mírame, soy un planeta

Yuri Buenaventura pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre su nuevo disco “Ámame”.

Buenaventura ha llevado su música a Colombia, Latinoamérica, Europa, y fue consultado sobre su rol como embajador de la salsa en Europa.

Sobre este rol, el cantante colombiano expresó: “es un compromiso porque yo soy de Buenaventura, soy del Pacífico colombiano y somos una comunidad étnica negra en el pacífico junto con los emberas del Pacífico y yo hago parte de ese colectivo étnico y el proceso musical nuestro es colectivo porque es música que nace de lo colectivo y son artes que vienen de lo colectivo, son expresiones artísticas de nuestra cultura colombiana y de la riqueza de nuestra cultura.”

El nuevo disco de Yuri Buenaventura se titula “Ámame”, nombre que también lleva una de las canciones del álbum. El artista reveló que escribió la canción “Ámame” durante la feria de Cali. “Yo tocaba en la feria de Cali y durante los carnavales o el de Barranquilla hay mucha alegría en las calles y en la feria de Cali hay mucha alegría. Pero yo regresaba a la casa y estaba muy triste, ahora escuchando la frase de la canción que yo escribí en diciembre, ahí dice, ‘Mírame, soy un planeta olvidado.’ Yo no sé si hay alguien más triste que un planeta olvidado.”

La letra de la canción, con frases como “Mírame, soy un planeta olvidado”, refleja ese sentimiento de vulnerabilidad y la sensación de ser “olvidado” con el paso del tiempo.

El artista también compartió sus impresiones sobre la música actual, mencionando su interés en artistas como Karol G y Shakira. Buenaventura se mostró muy impresionado por el trabajo de Shakira, a quien considera un “icono global” por su impecable labor y la de sus equipos. “Shakira es un artista global donde la ponga en Asia, en los países árabes, en las países del este, en América, en África, donde se presente, es un icono global y un trabajo impecable de sus equipos.”

También destacó el trabajo de Karol G, a quien vio en París y describió como una artista que va camino a ser una “Lady Gaga latina”.

Finalmente, el maestro Yuri Buenaventura reflexionó sobre su trayectoria, recordando los inicios difíciles en Colombia antes de encontrar el éxito en Francia. Aconsejó vivir con menos miedos y más armonía, confiando en la vida y agradeciendo cada momento“ Le puede interesar: “Colombia es un lienzo en blanco, hay de todo por hacer”: Álvaro Clavijo sobre la gastronomía local agregó.

“Lo que recuerdo es que debía haber abandonado miedos antes. Es decir, uno camina como con esos miedos y mirando hacia atrás dice, ‘Pero yo por qué cargué esos miedos.’ Pude haber sido más ligero, la carga más ligera.”

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Son expresiones artísticas de la riqueza de nuestra cultura”: Yuri Buenaventura 16:40 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: