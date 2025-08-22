El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Queríamos un lugar feliz, al que quieran volver siempre”: dueño del mejor restaurante del mundo

Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, chef del restaurante Maido, reconocido como el mejor restaurante del mundo en la lista ‘The World’s 50 Best Restaurants’, conversó con La Hora del Regreso de W Radio y contó detalles de la experiencia inolvidable que les ofrece este lugar en Perú.

“En nuestro caso, Maido cumple 10 años en octubre y cuando lo abrimos pensábamos en hacer un lugar en el que viniera la gente a ser feliz y pudiéramos hacer nuestro trabajo”, dijo.

“Maido es un espacio maravilloso en el que lo primero que se ve, incluso antes de entrar, son 82 troncos alrededor de la fachada del restaurante, inspirados en la Amazonía y en tradiciones. Ya dentro, tenemos sodas colgando, representando los colores de las banderas de Perú y Japón”, añadió.

Asimismo, mencionó que el propósito con el que crearon Maido fue el de hacer feliz a las personas para que así quisieran volver siempre.

“Maido es potencia y sabor. Desde que nos acostamos estamos pensamos en qué se puede mejorar. La perfección no existe, pero buscamos la excelencia, que se hace con el respeto al producto”, indicó.

Maido, mantener la calidad sin perder innovación

Tsumura dijo que una de las claves del éxito de su restaurante es que sus trabajadores llevan juntos al menos 1 años. “Eso es importante para entendernos, para saber qué queremos y hacer un trabajo evolutivo”.

¿Cuáles son los platos en Maido?

“Maido ha preservado su carta. Lo que sucede es que puedes elegir el menú de degustación que son 13 platos, pero también puedes elegir a la carta”, contó.

