“Mafalda es tan colombiana como taiwanesa”: Mariano Donoso, director de ‘Quinografia’

Mariano Donoso, director de la película documental ‘Quinografía’, pasó por los micrófonos de W Radio para hablar sobre su proyecto que aborda la vida y los sueños de Joaquín Salvador Lavado Tejón, ‘Quino’, el icónico creador de Mafalda, que acaba de estrenarse en Colombia.

La fascinación por la obra de Quino surgió de la cercanía, ya que Donoso vive en Mendoza, Argentina, la provincia natal del dibujante.

El cineasta relató que la película nace de un privilegio inesperado: una visita a Quino en 2014, el último momento en que podía distinguir figuras y conversar con cierta visión, cuando ya se estaba quedando ciego y sus manos no podían dibujar. Donoso recordó que aunque iban por 15 minutos, terminaron quedándose horas, hasta que se hizo de noche.

Donoso describió a Quino como una persona de “extrema timidez”, muy reservada y reacia a dar entrevistas o a hablar de sí mismo. A pesar de su fama, el dibujante no gustaba de los elogios y se consideraba “un trabajador más” y una persona “extremadamente sensible e introvertida”.

El documental, que es una coproducción entre Argentina y España, se centra en el lado humano del maestro: Quino regresó a vivir a Mendoza en 2014, donde pudo convivir con su familia, a la que consideraba su “verdadera patria”.

El artista en el documental muestra la vida de Quino de una manera “muy íntima”, repasando su vida, su infancia, y hablando de sus padres, quienes murieron en su niñez. Tuvieron acceso a material inédito, incluidas cartas “elaboradísimas” que Quino enviaba desde su “exilio” en Europa a su familia, e incluso viñetas inventadas en ellas.

Al hablar de si el pensamiento de Quino se reflejaba en Mafalda, Donoso afirmó que el creador coincidía plenamente con el personaje en sus posiciones políticas. Quino era progresista, demócrata y anticlerical, posturas que se ven en la crítica al poder y a la burocracia de Mafalda.

Sin embargo, Quino entendía que la vida era “bastante más compleja”, y a diferencia de la “posición bastante única” de la niña, pensaba que no hay una única manera de ver las cosas y que es “muy complejo” sacar conclusiones políticas unilaterales. El documental también revela el “agobio” de Quino, que llegó a sentirse un “esclavo de Mafalda” y de su tira comica, decidiendo no dibujar más en 1973.

Al hablar del estreno en Colombia, Donoso resaltó la trascendencia de su obra, que no se centra en un único país: “Mafalda no es argentina, para nada, y es tan colombiana como taiwanesa”, pues su trabajo excede las naciones.

El documental “Quinografía” ya está disponible en las salas de cine del país.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Mafalda es tan colombiana como taiwanesa”: Mariano Donoso, director de Quinografia 16:32 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: