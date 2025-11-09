Marruecos goleó 16-0 a Nueva Caledonia y registró la mayor goleada en un Mundial FIFA

Abdelali Eddaoudi celebra su gol ante Nueva Caledonia en el Mundial Sub-17 de Qatar. FOTO: Jurij Kodrun/FIFA / Jurij Kodrun - FIFA

La selección de Marruecos sub-17 ganó 16-0 a Nueva Caledonia en la Copa del Mundo que se disputa en Qatar y consiguió la mayor goleada registrada en mundiales FIFA de cualquier categoría y género.

El cuadro africano superó el 13-0 de España a Nueva Zelanda en el Mundial sub-17 de Egipto 1997 para cerrar su fase de grupos con una goleada que no le sirvió para alcanzar de forma matemática la siguiente ronda: ha quedado tercero del grupo B por detrás de Japón y Portugal.

Las expulsiones por roja directa en los minutos 22 y 31 de Typhan Dreuko y de Jean Canehjmez, respectivamente, influyeron en el resultado final.

Cuando Canehjmez abandonó el terreno de juego, Marruecos ganaba 3-0. En media hora Nueva Caledonia encajó ese número de goles y en los 60 minutos siguientes recibió otros 13 tantos.

Los jugadores del combinado marroquí se repartieron los goles de la siguiente forma: Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud, firmaron un doblete; y Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew, completaron, con un tanto cada uno, un marcador histórico.

