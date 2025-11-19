Video: vea el gol con el que James Rodríguez abrió la goleada de Colombia 3-0 sobre Australia

James Rodríguez abrió el marcador en la goleada 3-0 de Colombia sobre Australia. Foto: EFE/ Angel Colmenares / Angel Colmenares

Este martes 18 de noviembre, la Selección Colombia disputó su segundo partido preparatorio, el último de este año, con miras al Mundial de 2026.

En este juego, Colombia goleó 3-0 a Australia y el primer gol del encuentro fue de James Rodríguez, quien abrió el marcador al minuto 76.

Vea el gol de James Rodríguez:

