Colombia goleó 3-0 a Australia en el último amistoso del 2025 preparativo al Mundial . EFE/ Angel Colmenares / Angel Colmenares

Este martes, 18 de noviembre, la Selección Colombia se enfrentó a Australia por el segundo partido amistoso de la fecha FIFA de noviembre.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se impusieron ante la selección oceánica con una goleada de 3–0. Los goles en esta ocasión estuvieron a cargo de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma, quienes marcaron en los minutos 76, 89 y 90+2, respectivamente.

Primer tiempo

En los primeros 20 minutos ninguno de los combinados nacionales logró desplegar su mejor versión y los fallos e imprecisiones fueron los protagonistas. No obstante, llegando a la media hora del primer tiempo, Colombia encontró su juego.

Se vale rescatar la movilidad del conjunto cafetero, evitando un juego de posicionamiento estático, en algunos tramos se pudo ver a James, Yaser y Luis Díaz en la misma banda. Además, se pudo ver a una Selección Colombia intensa en la presión tras perdida del balón.

Pese a que Colombia tuvo varias opciones para anotar, la falta de precisión y el arquero australiano le negaron el primer tanto.

Segundo tiempo

Para la parte complementaria, la ‘Tricolor’ entró con otra actitud en el campo de juego y rápidamente, se hizo con las opciones del juego. Tras su dominio, el conjunto cafetero rompió la defensa australiana y siguió de largo.

Al minuto 76, James Rodríguez transformó un tiro penal por gol y colocaba el 1-0 parcial a favor de Colombia. El ‘10′ engañó completamente al arquero rival en el cobro.

Los cafeteros se animaron y aumentaron en el marcador. En el minuto 89, Luis Díaz cazó un rebote fuera del área y definió con su pierna derecha para colocar el 2-0.

La última anotación del compromiso llegó en el minuto 90+2, cuando Jefferson Lerma ganó de cabeza tras un centro de tiro de esquina, su remate fue atajado por el arquero rival, sin embargo, capturó el rebote y marcó el 3-0 final de Colombia sobre Australia.

