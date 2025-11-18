Colombia podría jugar amistosos contra Francia y Croacia en marzo 2026

La Selección Colombia está en la mira de selecciones europeas para disputar algunos partidos amistosos dentro de la gira pensada para Francia y Croacia.

Así lo informó el diario francés L’équipe: “La gira de Francia por Estados Unidos en marzo va tomando forma: aunque aún no hay nada definitivo, se espera que se enfrenten a Colombia y luego a Brasil”.

Asimismo indicó: “Colombia, a quien Francia enfrentó por última vez en marzo de 2018, es la favorita . Su otro rival será, efectivamente, el Brasil de Carlo Ancelotti”.

Ahora bien, en caso de confirmarse dicha gira europea con selecciones sudamericanas, Colombia deberá esperar al sorteo del Mundial que será el próximo 5 de diciembre, ya que Francia es cabeza de serie y los dirigidos por Néstor Lorenzo están en el Bombo 2, así que podrían cruzarse en la cita orbital.

Otra selección que también busca enfrentarse al combinado nacional es Croacia, así lo indicó Zlatko Dalic, el técnico de esta selección europea en medio de una rueda de prensa en donde se espera que se concrete la gira en territorio estadounidense.

“El plan es jugar contra las selecciones de Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York. Si nos toca Brasil en el grupo, probablemente no jugaremos un amistoso contra ellos. Pero espero que sean Brasil y Colombia”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

Esto dijo L’équipe: