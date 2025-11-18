Deportes

Colombia vs. Australia: fecha, hora y dónde ver el último partido amistoso de la ‘Tricolor’ de 2025

La ‘Tricolor’ busca cerrar con una victoria su último juego de preparación de este año.

Colombia vs. Australia: fecha, hora y dónde ver el último partido amistoso de la ‘Tricolor’ de 2025. Foto: AFP.



Este martes 18 de noviembre, la Selección Colombia continúa con su siguiente juego de preparación, el último de este 2025, y buscará cerrar el año con un triunfo, luego de chocar ante Nueva Zelanda en su anterior partido.

La Selección Colombia se enfrentará con Australia en el estadio Citi Field de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El compromiso será a las 8:30 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver en vivo por la señal del canal Caracol y RCN Televisión.

Este compromiso hace parte de la preparación de la ‘Tricolor’ para el Mundial 2026, torneo en el que buscará mejorar su participación que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

En su último juego amistoso, Colombia derrotó 2-1 a Nueva Zelanda. El conjunto cafetero se quedó con la victoria gracias a los goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, quienes anotaron en los minutos 2 y 87, respectivamente.

Por otra parte, la ‘Tricolor’ tendrá una importante baja para enfrentar a Australia. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que Daniel Muñoz abandonó la concentración de la Selección Colombia.

Debido a esto, se espera que el lateral derecho Santiago Arias repita titularidad, luego de ser inicialista y jugar todo el partido ante Nueva Zelanda por decisión del técnico argentino Néstor Lorenzo.

Colombia vs. Australia

Fecha: martes 18 de noviembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Citi Field.

Transmisión: Caracol y RCN Televisión.

