Deportes

🔴 Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO: siga el minuto a minuto del amistoso de la selección

Colombia se enfrenta a Nueva Zelanda en una nueva ronda de amistosos de preparación para el Mundial de 2026.

James Rodríguez. Foto: AFP.

James Rodríguez. Foto: AFP. / ADAM HUNGER

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad