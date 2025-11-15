🔴 Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO: siga el minuto a minuto del amistoso de la selección

La <a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/15/cuando-vuelve-a-jugar-la-seleccion-colombia-fecha-hora-colombia-y-rival/" rel="" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/15/cuando-vuelve-a-jugar-la-seleccion-colombia-fecha-hora-colombia-y-rival/"><b>Selección Colombia vuelve al ruedo en una doble fecha FIFA</b></a><b>. Este 15 y 18 de noviembre </b>se ve las caras contra la Selección de Nueva Zelanda en partido preparativo de cara al <a href="https://www.wradio.com.co/2025/11/11/cristiano-ronaldo-se-despide-de-portugal-el-mundial-2026-sera-el-ultimo-que-jugara/" rel="" title="https://www.wradio.com.co/2025/11/11/cristiano-ronaldo-se-despide-de-portugal-el-mundial-2026-sera-el-ultimo-que-jugara/"><b>Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.</b></a>Los colombianos <b>llegan a disputar este encuentro con una victoria y un empate a sus espaldas.</b>En los dos anteriores partidos, <b>la ‘Tricolor’ le ganó por goleada a la Selección de México 4-0, y luego empató sin goles contra el seleccionado de Canadá.</b>Así las cosas, <u>la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los convocados para estos dos juegos amistosos.</u>