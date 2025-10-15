¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Fecha, hora Colombia y rival

La Selección Colombia se enfrentó a Canadá en el último amistoso preparatorio del mes de octubre para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pese a que el encuentro ante los canadienses finalizó en empate, el balance se puede decir que es positivo, sobre todo en el partido ante México.

Fecha y hora del partido Colombia vs. Nueva Zelanda en amistosos

El compromiso entre Colombia y Nueva Zelanda se llevará a cabo el próximo sábado, 15 de noviembre, a partir de las 7:00 de la noche, hora colombiana.

Por otra parte, el otro de los encuentros amistosos que jugará la Selección será ante Nigeria, el partido tendrá lugar el martes, 18 de noviembre a las 8:00 de la noche.

De la misma forma que esta ocasión, los encuentros se disputarán en Estados Unidos, el primero de ellos será en el Chase Stadium de Florida y el segundo en el Citi Field de Nueva York.

¿Dónde ver los amistosos de la Selección Colombia de noviembre?

La competencia de Colombia vs. Nueva Zelanda y Nigeria será transmitida por Gol Caracol y RCN Televisión. Sin embargo, usted tendrá todos los detalles del juego al término del partido en el portal de W Radio: tabla de posiciones, momentos destacados, crónica y más.

Le puede interesar: Colombia empató 0 a 0 con Canadá y concluyó la jornada de amistosos de octubre

¿Cómo le fue a Colombia en los amistosos de octubre?

La doble fecha de amistosos de Colombia fue de contrastes.

Ante México

La primera mitad del encuentro se caracterizó por la poca claridad y contundencia por parte de los equipos.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo volvieron a mostrar una característica que fue vital a lo largo de la Copa América 2024. La presión sobre los defensores del equipo contrario se hizo notar, no obstante, no se crearon oportunidades claras cuando se pudo recuperar la posesión.

Así mismo, la pelota parada volvió a ser protagonista en Colombia.

La segunda mitad fue un vuelco total de lo que se vio en la primera mitad, Colombia salió del camerino ‘enchufado’ y logró marcar los goles que cerraron la goleada.

Ante Canadá

En la primera parte del encuentro,Colombia no pudo crear jugadas de peligro que con facilidad generó en la segunda parte del encuentro ante México.La defensa de Canadá junto con las faltas en la mitad de la cancha le pasó factura al combinado nacional.

La dinámica en la parte final cambió y con la ayuda de James, quien entró por Campaz en el entretiempo, con esto, Colombia supo ‘despertar’ y atacó.

Más allá de los cambios,Colombia no bajó los brazos,siguió atacando y jugadas muy claras llegaron; sin embargo, Borré y Román no pudieron aprovecharlas.

Escuche W Radio en vivo aquí: