“Néiser me escribió y dijo que no merecía ir a la Selección”: César Torres, DT de Colombia Sub-20

Neiser Villarreal se consolida como el goleador de la Selección Colombia Sub-20. Recordemos que en el Sudamericano disputado en territorio nacional salió como máximo artillero con ocho tantos, y tras la victoria del equipo colombiano contra los españoles 3 - 2 en cuartos de final del Mundial de la categoría, anotó ‘Hat-trick’ y ahora se consolida como el goleador del certamen con cinco goles.

Después de la victoria de Colombia, César Torres contó una anécdota a la prensa frente a la situación que atravesaba Neiser Villarreal, pues el delantero estuvo inmiscuido en un escándalo donde en medio de una transmisión en vivo en su perfil de TikTok, apareció portando una camiseta de América de Cali, cuando aún pertenece a Millonarios.

Transmisión en vivo de Néiser Villarreal.

Tras ese hecho, Villarreal se disculpó con la hinchada y la institución: “acepto la gravedad y el gran error cometido, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí”. Además, confirmó que Millonarios lo sancionó.

A raíz de esa situación, César Torres expresó minutos después de clasificar a cuartos de final del Mundial: “Me escribió llorando, me dijo que no merecía ir a la Selección Colombia, que no quería venir, estaba muy frustrado”.

Posteriormente, agregó: “Lo llamé varias veces, le dije que él era el goleador de la Selección, que es un derecho que nadie le puede quitar, le dije que se recuperara porque la Selección lo estaba esperando con los brazos abiertos”.

Asimismo, Torres es consciente del trabajo que debe llevar con esta plantilla, así que hizo énfasis en la integralidad del jugador: “por eso son las lágrimas de él, porque detrás del jugador hay un ser humano que siente y sufre. Cuando se puso la camiseta lo hizo por Kener González y José Cavadía, por solidaridad, por ellos, no por retar a los hinchas de Millonarios”.

