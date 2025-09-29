Inicia el camino de Colombia en el Mundial Sub-20: así es el calendario de la Tricolor

Un nuevo Mundial Sub-20 comenzó y Colombia dice presente. Esta es la duodécima participación del combinado nacional en esta cita orbital. Los dirigidos por César Torres integran el grupo F en compañía de: Arabia Saudí, Noruega y Nigeria.

¿Cómo se jugará el Mundial Sub-20?

Son 24 selecciones participantes, las cuales se dividen en seis grupos con cuatro equipos.

Grupo A: Japón, Chile, Nueva Zelanda, Egipto.

Grupo B: Paraguay, Ucrania, Panamá, Corea del Sur.

Grupo C: Marruecos, México, Brasil, España

Grupo D: Argentina, Italia, Australia, Cuba.

Grupo E: Nueva Caledonia, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega, Nigeria.

Clasificarán a la siguiente fase los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros, posteriormente se disputarán cuartos de final, semifinal y la gran final.

¿Cómo le ha ido a Colombia?

La primera vez que la selección estuvo presente en un Mundial Sub-20 lo hizo en 1985 en la Unión Soviética, consiguiendo llegar hasta cuartos de final. En este equipo figuraron jugadores como: René Higuita, J.J. Tréllez,

1987 (Chile): fase de grupos

1989 (Arabia Saudí): cuartos de final

1993 (Australia): fase de grupos

2003 (Emiratos Árabes): tercer lugar (mejor participación)

2005 (Países Bajos): octavos de final

2011 (Colombia): octavos de final

2013 (Turquía): octavos de final

2015 (Nueva Zelanda): octavos de final

2019 (Polonia): cuartos de final

2023 (Argentina): cuartos de final

Figuras a seguir en Colombia

César Torres convocó a 21 jugadores para este Mundial Sub-20, de los cuales 14 estuvieron presentes en el sudamericano que se disputó el presente año en Venezuela donde el combinado nacional se quedó con la tercera posición, consiguiendo de esa manera su cupo a este mundial.

Néiser Villareal: El goleador del sudamericano con 8 anotaciones es una de las joyas del equipo. Llega tras una lesión, pero es una de las cartas en el frente de ataque.

Emilio Aristizábal: No solo tiene la sangre goleadora de su padre, Víctor Hugo Aristizábal, sino que llega tras una temporada interesante con Fortaleza.

Jordan Barrera: Milita en Botafogo y a pesar de no tener muchos minutos en Brasil, el volante hace parte de la columna vertebral de Torres en el planteamiento táctico de su equipo.

Calendario de Colombia en la fase de grupos