Millonarios ganó 2-1 a América de Cali y se acercó a los ‘ocho’ en la Liga Betplay 2025-II

Leonardo Castro celebra su gol con Millonarios ante el América de Cali. FOTO: Colprensa - Lina Gasca)

Este martes, 7 de octubre, se jugó el encuentro que cerro la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-ll y que tuvo como protagonistas a Millonarios y America de Cali. El conjunto embajador venía con la ilusión de volver al triunfo tras la derrota por 0-2 ante Atlético Nacional el pasado sábado 27 de septiembre.

En un juego de ida y vuelta, Millonarios superó 2-1 al América de Cali y sumó tres puntos valiosos en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, que le permiten acercarse al ‘grupo de los ocho’.

Los goles del triunfo fueron obra de Dewar Victoria al minuto 75 y posteriormente, Leo Castro anotaría el tanto del triunfo desde el punto de penalti al minuto 90, logrando la remontada tras el gol inicial de Jan Lucumi al 48.

Al minuto 19, Millonarios, lanzado al ataque, tuvo una de las opciones más claras del encuentro, cuando Danovis Banguero ejecutó un tiro libre de larga distancia y golpeó el palo de la portería defendida por Joel Graterol.

Minutos más tarde, al 27, llegaría una de las acciones polémica del partido, pues el América en una jugada de ataque entró en el área del equipo embajador y un remate daría en la mano de Jorge Arias, una acción que el juez central, Wilmar Roldán pitaría como pena máxima, pero cambiaría de decisión tras la revisión del VAR.

Situación similar se vivió al final del primer tiempo con Leo Castro como protagonista, que tras caer en el área, Wilmar Roldán señaló penalti, pero al igual que minutos atrás, cambió su decisión tras revisar la jugada en el VAR.

Ya al inicio del segundo tiempo, el América de Cali se volcó al ataque y tras una gran jugada colectiva, Jan Lucumi remató para no dar opción a Diego Novoa e inaugurar el marcador.

Ya en el minuto 74, Dewar Victoria sorprendió a Joel Graterol con un remate de larga distancia que se le escaparía de las manos al portero ‘escarlata’, igualando el marcador para el conjunto ‘embajador’.

Finalmente, Leo Castro se encargaría de obrar el tanto de la victoria tras ejecutar un penal al minuto 90.

En la próxima jornada, Millonarios visitará al Deportivo Pereira, el miércoles 15 de octubre, mientras que el América de Cali recibirá a La Equidad, el sábado 11 de octubre.

