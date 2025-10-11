Deportes

EN VIVO 🔴 | Colombia vs. España por cuartos del Mundial Sub-20: siga el minuto a minuto del partido

Colombia busca su paso a las semifinales del Mundial Sub-20, pero al frente tiene a una de las favoritas para ganar la copa.

Selección Colombia y España Sub-20. Fotos: (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images) / (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

