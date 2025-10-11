EN VIVO 🔴 | Colombia vs. España por cuartos del Mundial Sub-20: siga el minuto a minuto del partido

La <a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/08/colombia-vencio-a-sudafrica-3-a-1-y-se-clasifico-para-los-cuartos-de-final-del-mundial-sub-20/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/08/colombia-vencio-a-sudafrica-3-a-1-y-se-clasifico-para-los-cuartos-de-final-del-mundial-sub-20/"><b>Selección Colombia</b></a> afronta ante <b>España</b> un partido especial por los <a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/08/rival-de-colombia-en-los-cuartos-del-mundial-sub20-fecha-y-hora-del-proximo-partido-de-la-tricolor/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/08/rival-de-colombia-en-los-cuartos-del-mundial-sub20-fecha-y-hora-del-proximo-partido-de-la-tricolor/"><b>cuartos de final del Mundial Sub-20</b></a><b> </b>que se desarrolla en Chile. Con<b> Neyser Villarreal, Kéner González y Jordan Barrera</b> liderando al equipo, la Tricolor espera dar una sorpresa y eliminar a ‘La Roja’ de la Copa del Mundo.