Rival de Colombia en los cuartos del Mundial Sub20: fecha y hora del próximo partido de la Tricolor

La Selección Colombia clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub20 que se desarrolla en Chile. La Tricolor accedió a esta instancia luego de vencer por 3 a 1 en un duro enfrentamiento a Sudáfrica en los octavos.

Con un gol tempranero (7’) de Joel Andrés Canchimbo, Colombia se puso arriba en el marcador y se sacó la presión de anotar en un juego tan determinante.

Le puede interesar: Así llegan los jugadores convocados a la Selección Colombia para amistosos ante México y Canadá

Y es que la victoria de los dirigidos por César Torres toma más importancia al recordar que Sudáfrica se presentó ante el mundo como un equipo bastante organizado. Incluso, solo perdió un partido ante Francia en la fase de grupos, superando a Nueva Caledonia y Estados Unidos.

Además, durante el partido, Sudáfrica llegó varias veces a gol, mostrando las falencias defensivas de Colombia vistas también en otros partidos.

¿Cuál es el rival de Colombia en los cuartos de final del Mundial Sub20?

La selección a la que enfrentará Colombia es España, una de las favoritas para ser campeona del torneo y quien eliminó a Brasil en la fase de grupos.

Los españoles eliminaron a Ucrania en los octavos de final y se perfilan como una de las potencias del fútbol mundial en esta categoría.

¿Cuándo es el partido Colombia vs. España en el Mundial Sub20?

El juego entre Colombia ante España en el Mundial Sub20 de la FIFA se llevará a cabo el sábado 11 de octubre a las 3:00 de la tarde, hora colombiana.

Así está el camino de Colombia a la final del Mundial Sub20

La Tricolor quedó en la zona más complicada para llegar a la gran final. En caso de derrotar a España en el ‘mata a mata’, tendrá que disputar la semifinal ante el ganador del emparejamiento entre México y Argentina.

¿Cómo le ha ido a Colombia enfrentando a España en categorías Sub20?

El único enfrentamiento oficial que tuvo Colombia con España en esta categoría fue en el Mundial Sub20 de 2003. Fue el 15 de diciembre de ese año y el partido terminó 1-0 a favor de ‘La Roja’, gracias a un penal anotado por Andrés Iniesta, mítico jugador del FC Barcelona.