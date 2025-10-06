Así llegan los jugadores convocados a la Selección Colombia para amistosos ante México y Canadá
Los dirigidos de Néstor Lorenzo tendrán dos partidos de preparación en octubre.
La Selección Colombia de mayores disputará dos partidos amistosos en octubre de cara a la preparación del Mundial de 2026, será la oportunidad de seguir fortaleciendo aspectos que hay que mejorar de cara a la cita orbital.
Asimismo podrían ser las últimas oportunidades de algunos para ser tenidos en cuenta en la lista absoluta del seleccionador argentino.
La concentración comenzó este sábado 4 de octubre y algunos de los convocados brillaron en sus respectivas ligas, otros son tema de preocupación debido a las lesiones.
Goles son amores
Seis de los jugadores convocados se reportaron con anotación este fin de semana.
- Daniel Muñoz protagonista con el Crystal Palace
El defensor colombiano sigue consolidándose como uno de los más importantes del conjunto inglés. Su equipo a pesar de perder 2-1, el lateral logró anotar desde el costado izquierdo, sin dejar muchas opciones para el portero Lee Pickford. En la semana también había anotado por Conference League.
- Talento joven en Brasil
Kevin Serna fue otro colombiano que brilló en su equipo, no solo fue titular, también disputó 89 minutos de juego en la victoria de 3-0 de Fluminense contra Atlético Mineiro.
Serna de 27 años recibió por primera vez un llamado a la selección de mayores, esto tras un consolidado de 9 goles en 53 partidos en este 2025.
- El ‘10’ no decepciona
James Rodríguez fue titular en el XI inicialista de León contra Pachuca en la Liga MX, pese a que su equipo cayó 4-2, el 10 colombiano empató el juego cuando su rival iba ganando 1-0, esto tras un lanzamiento desde el punto penal.
- El guajiro sigue imparable
La llegada de Luis Díaz a Alemania ha estado respaldada por buenos resultados y es que el delantero del Bayern Múnich se reportó con doblete y una asistencia en la victoria de 3-0 contra Frankfurt.
- El ‘cucho’ Hernández no se cansa de insistir
Tras su llegada al Real Betis, Juan Camilo Hernández ha sido tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, en esta ocasión el Betis venció 2-1 al Espanyol, anotando de esta manera su cuarto gol en la temporada y de forma consecutiva, por Liga.
El samario que no se cansa
Luis Javier Suárez desde que anotó un póker con la Selección Colombia en la última fecha de eliminatorias que finalizó 6-3 contra Venezuela, ha continuado con su racha goleadora.
El Sporting de Lisboa empató 1-1 contra Braga y la anotación fue del colombiano, ya lleva seis en su cuenta personal: cinco por Liga y uno en Champions League.
Lesiones que preocupan
Tras el anuncio de la convocatoria para los amistosos, dos jugadores tuvieron que despedirse de estos juegos por lesiones.
Juan David Cabal se lesionó en el encuentro entre Juventus y Atalanta válido por Champions League.
El defensor colombiano tuvo que ser sustituido tras 16 minutos de juego, el cuadro italiano informó la gravedad de la lesión en un comunicado. “Lesión de grado moderado en el músculo bíceps fe moral del muslo derecho. Se le realizarán más pruebas en dos semanas para determinar el tiempo de recuperación”.
- Yerry Mina en duda
El defensor colombiano tuvo que ser sustituido en el duelo entre Udinese y Cagliari por la Serie A, esto tras 18 minutos de juego, ya que Mina se tiró sobre el terreno de juego aludiendo una molestia en su gemelo.
Colombia jugará contra México el sábado 11 de octubre y contra Canadá el 14 del mismo mes.