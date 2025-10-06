Así llegan los jugadores convocados a la Selección Colombia para amistosos ante México y Canadá

La Selección Colombia de mayores disputará dos partidos amistosos en octubre de cara a la preparación del Mundial de 2026, será la oportunidad de seguir fortaleciendo aspectos que hay que mejorar de cara a la cita orbital.

Asimismo podrían ser las últimas oportunidades de algunos para ser tenidos en cuenta en la lista absoluta del seleccionador argentino.

La concentración comenzó este sábado 4 de octubre y algunos de los convocados brillaron en sus respectivas ligas, otros son tema de preocupación debido a las lesiones.

Goles son amores

Seis de los jugadores convocados se reportaron con anotación este fin de semana.

Daniel Muñoz protagonista con el Crystal Palace

El defensor colombiano sigue consolidándose como uno de los más importantes del conjunto inglés. Su equipo a pesar de perder 2-1, el lateral logró anotar desde el costado izquierdo, sin dejar muchas opciones para el portero Lee Pickford. En la semana también había anotado por Conference League.

¡GRITO COLOMBIANO EN INGLATERRA! Daniel Muñoz coronó la excelente contra de Crystal Palace para poner la historia 1-0 ante Everton



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/efZn8CFe1p — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Talento joven en Brasil

Kevin Serna fue otro colombiano que brilló en su equipo, no solo fue titular, también disputó 89 minutos de juego en la victoria de 3-0 de Fluminense contra Atlético Mineiro.

Serna de 27 años recibió por primera vez un llamado a la selección de mayores, esto tras un consolidado de 9 goles en 53 partidos en este 2025.

El ‘10’ no decepciona

James Rodríguez fue titular en el XI inicialista de León contra Pachuca en la Liga MX, pese a que su equipo cayó 4-2, el 10 colombiano empató el juego cuando su rival iba ganando 1-0, esto tras un lanzamiento desde el punto penal.

El guajiro sigue imparable

La llegada de Luis Díaz a Alemania ha estado respaldada por buenos resultados y es que el delantero del Bayern Múnich se reportó con doblete y una asistencia en la victoria de 3-0 contra Frankfurt.

¡LUIS DÍAZ TARDÓ SOLO 15 SEGUNDOS PARA MARCAR EL GOL!



Bayern Munich se adelantó 1-0 ante Eintracht Frankfurt, tras esta definición tempranera del colombiano.



▶️ Mirá la 🇩🇪 #Bundesliga en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/h6vgvEy8a0 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 4, 2025

El ‘cucho’ Hernández no se cansa de insistir

Tras su llegada al Real Betis, Juan Camilo Hernández ha sido tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, en esta ocasión el Betis venció 2-1 al Espanyol, anotando de esta manera su cuarto gol en la temporada y de forma consecutiva, por Liga.

El samario que no se cansa

Luis Javier Suárez desde que anotó un póker con la Selección Colombia en la última fecha de eliminatorias que finalizó 6-3 contra Venezuela, ha continuado con su racha goleadora.

El Sporting de Lisboa empató 1-1 contra Braga y la anotación fue del colombiano, ya lleva seis en su cuenta personal: cinco por Liga y uno en Champions League.

Lesiones que preocupan

Tras el anuncio de la convocatoria para los amistosos, dos jugadores tuvieron que despedirse de estos juegos por lesiones.

Juan David Cabal se lesionó en el encuentro entre Juventus y Atalanta válido por Champions League.

El defensor colombiano tuvo que ser sustituido tras 16 minutos de juego, el cuadro italiano informó la gravedad de la lesión en un comunicado. “Lesión de grado moderado en el músculo bíceps fe moral del muslo derecho. Se le realizarán más pruebas en dos semanas para determinar el tiempo de recuperación”.

Medical Update | Juan Cabal — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) October 2, 2025

Yerry Mina en duda

El defensor colombiano tuvo que ser sustituido en el duelo entre Udinese y Cagliari por la Serie A, esto tras 18 minutos de juego, ya que Mina se tiró sobre el terreno de juego aludiendo una molestia en su gemelo.

ATENCIÓN A ESTA IMAGEN: por molestias, Yerry Mina debió ser sustituido a los 20 minutos del empate 1-1 entre Udinese y Cagliari por la fecha 6 de la #SerieAxESPN



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Zill9oRWaE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Colombia jugará contra México el sábado 11 de octubre y contra Canadá el 14 del mismo mes.