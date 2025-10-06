Yerry Mina, desconvocado de Selección Colombia: Willer Ditta será el reemplazo ante México y Canadá

El zaguero Yerry Mina fue desconvocado para los partidos amistosos de la Selección Colombia ante México y Canadá que se jugarán en octubre como preparación para el Mundial 2026.

Mina sufrió una lesión con su club, Cagliari Calcio, por lo cual fue apartado del combinado nacional.

A través de un comunicado, la Federación Colombia de Fútbol anunció que el entrenador Néstor Lorenzo le deseó una pronta recuperación al defensor central y reiteró que confía en que regresará a la Tricolor en óptimas condiciones.

Asimismo, revelaron que Willer Ditta, jugador del Cruz Azul de México, será el reemplazo de Yerry Mina para los encuentros amistosos.