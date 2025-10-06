Deportes

Yerry Mina, desconvocado de Selección Colombia: Willer Ditta será el reemplazo ante México y Canadá

Yerry Mina es uno de los referentes de la Selección Colombia, pero fue desconvocado tras sufrir una lesión con Cagliari.

Yerry Mina y Willer Ditta. Fotos: (Photo by Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images)

Yerry Mina y Willer Ditta. Fotos: (Photo by Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images)

El zaguero Yerry Mina fue desconvocado para los partidos amistosos de la Selección Colombia ante México y Canadá que se jugarán en octubre como preparación para el Mundial 2026.

Mina sufrió una lesión con su club, Cagliari Calcio, por lo cual fue apartado del combinado nacional.

A través de un comunicado, la Federación Colombia de Fútbol anunció que el entrenador Néstor Lorenzo le deseó una pronta recuperación al defensor central y reiteró que confía en que regresará a la Tricolor en óptimas condiciones.

Asimismo, revelaron que Willer Ditta, jugador del Cruz Azul de México, será el reemplazo de Yerry Mina para los encuentros amistosos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad