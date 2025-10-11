Mexicanos ‘encienden’ la previa del amistoso: ¿tienen mejor equipo que Colombia? Esto dicen

Este sábado, 11 de octubre, se juega el partido amistoso entre la Selección Colombia y México como preparación para el Mundial 2026 en el que ambos equipos ya tienen su cupo asegurado: la ‘Tri’ por ser anfitriona, mientras la Tricolor por quedar tercera en las Eliminatorias Sudamericanas.

En varios programas de televisión y streaming mexicanos analizaron los juegos que tendrá su selección ante Colombia y Ecuador, señalando en muchos casos que tienen igualdad o una mejor plantilla que los equipos de Sudamérica.

“Van a ser partidos muy peleados. Ecuador, que impresiona mucho su nivel, y Colombia que viene sorprendiendo desde la Copa América, pero dio un bajón. Los dos son bravos y tengo a los tres en el mismo escalón”, sostuvo una de las periodistas.

En el mismo programa, otro de los periodistas afirmó que, tomando en cuenta la historia, “en el papel creo que la selección mexicana es mejor. A día de hoy, cerró mejor Ecuador, quedó mejor en las Eliminatorias ganando buenos partidos. Hoy es más peligrosa Ecuador que Colombia”.

En otro de los shows deportivos compararon a los planteles convocados por Néstor Lorenzo, DT de Colombia, y el de Javier Aguirre, técnico de México. Destacaron que hay jugadores de bajo nivel en la Tricolor como Jefferson Lerma y Richard Ríos, aunque resaltaron la figura de Luis Díaz, quien tuvo un buen inicio de temporada con el Bayern Múnich.

Esto es lo que dicen desde la prensa mexicana previo al partido con Colombia:

Posible alineación de Colombia ante México

Portero: David Ospina

David Ospina Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica

Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica Mediocampistas: Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez

Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez y Johan Carbonero.

¿Hora y cómo ver el partido Colombia vs. México?

El ‘choque’ las selecciones de Colombia y México será este sábado, 11 de octubre, a las 8:00 de la noche, hora colombiana.

El partido en Colombia podrá verse a través de los canales nacionales Caracol TV y RCN Televisión. No obstante, en W Radio encontrará toda la información del partido: resultados, jugadores destacados, goles y reacciones.