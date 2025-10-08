Colombia venció a Sudáfrica 3 a 1 y se clasificó para los cuartos de final del Mundial Sub-20

TALCA, CHILE - OCTOBER 08: Neyser Villareal of Colombia celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the FIFA U-20 World Cup Chile 2025 Round of 16 match between Colombia and South Africa at Estadio Fiscal on October 08, 2025 in Talca, Chile. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ricardo Moreira - FIFA

Este miércoles, 8 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 se enfrentó con Sudáfrica por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

La tricolor derrotó a Sudáfrica por 2 – 1 y aseguró su puesto en los cuartos de final del torneo mundialista, pese a que los dirigidos por Cesar Torres iniciaron ganando partido, tuvieron que esperar hasta la parte final para hacerse con la clasificación.

Los tantos de la Selección colombiana llegaron por parte de Joel Andrés Canchimbo y Neiser Villareal.

Por su parte, el encargado del tanto sudafricano fue Mfundo Vilakazai.

Primer tiempo: Un buen inicio de Colombia

Los primeros minutos de Colombia en el partido fueron un ‘vendabal’ de fútbol, a los tres minutos del pitazo inicial, el VAR tuvo que revisar un posible penal; Sin embargo, el árbitro central no lo concedió.

Esto no detuvo a la Selección y tan solo 4 minutos después, tras una gran jugada individual de Oscar Perea, Andrés Canchimbo con pierna de recha remató y marcó el primer tanto de los ‘cafeteros’.

Pese a que Colombia, durante los primeros 20 minutos, intentó ampliar el marcador, no le fue posible. Fue así como finalizó el primer tiempo.

Segundo tiempo: Penal y reacción de los ‘cafeteros’

Así como Colombia abrió el juego con un gol, para el segundo tiempo fue la Selección de Sudáfrica la que anotó un ‘gol de camerino’.

Luego de un error en salida, el delantero sudafricano robó el balón y Jordán García le cometió falta dentro del área. Tras varios minutos de revisión en el VAR concedió penal a favor del conjunto africano.

Pese a Jordán García le atajó el penal a Vilakazai, el árbitro decidió que se debía repetir, pues el arquero colombiano se había adelantado. En la segunda instancia, Vilakazai no falló y puso el empate en el marcador.

La reacción de Colombia no tardó en llegar y diez minutos después Neiser Villareal con una gran media vuelta dentro del área marcó el segundo gol.

Luego de esto, Colombia mantuvo el dominio del esférico y los cambios de ambas partes ralentizaron aún más el encuentro.

En el minuto final, Neiser Villareal marcó su doblete luego de una excelente contra comandada por Rentería.

Así las cosas, Sudáfrica quedó eliminado y Colombia avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub-20.

