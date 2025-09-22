Esta es la convocatoria de la selección Colombia Sub 20 para el Mundial de la categoría

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria de los 21 jugadores que integran el plantel que disputará la Copa Mundial Sub 20 que se disputará en territorio chileno.

Lea más: Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

Mucho movimiento en los jugadores escogidos, ya que fueron 10 las modificaciones con respecto a la pre lista y las diferentes convocatorias como preparación antes del Mundial.

También fueron retirados previamente dos jugadores por indisciplina: Keimer Sandoval (Betis) y John Montaño (Lommel).

Le puede interesar Ousmane Dembélé, el mejor futbolista del mundo: ganó el Balón de Oro

Esta es la lista de jugadores convocados

Arqueros

Alexéi Rojas - Arsenal

Luis Mena - Atlético Huila

Jordan García - Fortaleza

Defensas

Juan Arizala - Independiente Medellín

Simon García - Atlético Nacional

Carlos Sarabia - Millonarios

Julián Bazán - Deportivo Pereira

Weimar Vivas - Bragantini

Yeimar Mosquera - Aston Villa

Mediocampistas

Jordan Barrera - Botafogo

Elkin Rivero - Atlético Nacional

Joel Romero - América de Cali

Luis Landázuri - Atlético Nacional

José Cavadía - América de Cali

Kener González - América de Cali

Royner Benítez - Águilas Doradas

Delanteros

Emilio Aristizábal - Fortaleza

Jhon Rentería - Sarmiento

Neiser Villareal - Millonarios

Joel Canchimbo - Junior

Óscar Perea - AVS FUTEBOL

Los dirigidos por César Torres integran el grupo F y debutarán el próximo lunes 29 de septiembre contra Arabia Saudí en el estadio El Fiscal, de Talca.