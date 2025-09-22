Deportes

Esta es la convocatoria de la selección Colombia Sub 20 para el Mundial de la categoría

La cita orbital será en Chile y comenzará el próximo 27 de septiembre. Colombia tiene 21 jugadores convocados.

Selección Colombia Sub 20. Foto: FCF.

Selección Colombia Sub 20. Foto: FCF.

Natalia Giraldo González

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria de los 21 jugadores que integran el plantel que disputará la Copa Mundial Sub 20 que se disputará en territorio chileno.

Lea más: Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

Mucho movimiento en los jugadores escogidos, ya que fueron 10 las modificaciones con respecto a la pre lista y las diferentes convocatorias como preparación antes del Mundial.

También fueron retirados previamente dos jugadores por indisciplina: Keimer Sandoval (Betis) y John Montaño (Lommel).

Le puede interesar

Esta es la lista de jugadores convocados

Arqueros

  • Alexéi Rojas - Arsenal
  • Luis Mena - Atlético Huila
  • Jordan García - Fortaleza

Defensas

  • Juan Arizala - Independiente Medellín
  • Simon García - Atlético Nacional
  • Carlos Sarabia - Millonarios
  • Julián Bazán - Deportivo Pereira
  • Weimar Vivas - Bragantini
  • Yeimar Mosquera - Aston Villa

Mediocampistas

  • Jordan Barrera - Botafogo
  • Elkin Rivero - Atlético Nacional
  • Joel Romero - América de Cali
  • Luis Landázuri - Atlético Nacional
  • José Cavadía - América de Cali
  • Kener González - América de Cali
  • Royner Benítez - Águilas Doradas

Delanteros

  • Emilio Aristizábal - Fortaleza
  • Jhon Rentería - Sarmiento
  • Neiser Villareal - Millonarios
  • Joel Canchimbo - Junior
  • Óscar Perea - AVS FUTEBOL

Los dirigidos por César Torres integran el grupo F y debutarán el próximo lunes 29 de septiembre contra Arabia Saudí en el estadio El Fiscal, de Talca.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad