Esta es la convocatoria de la selección Colombia Sub 20 para el Mundial de la categoría
La cita orbital será en Chile y comenzará el próximo 27 de septiembre. Colombia tiene 21 jugadores convocados.
La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria de los 21 jugadores que integran el plantel que disputará la Copa Mundial Sub 20 que se disputará en territorio chileno.
Mucho movimiento en los jugadores escogidos, ya que fueron 10 las modificaciones con respecto a la pre lista y las diferentes convocatorias como preparación antes del Mundial.
También fueron retirados previamente dos jugadores por indisciplina: Keimer Sandoval (Betis) y John Montaño (Lommel).
Esta es la lista de jugadores convocados
Arqueros
- Alexéi Rojas - Arsenal
- Luis Mena - Atlético Huila
- Jordan García - Fortaleza
Defensas
- Juan Arizala - Independiente Medellín
- Simon García - Atlético Nacional
- Carlos Sarabia - Millonarios
- Julián Bazán - Deportivo Pereira
- Weimar Vivas - Bragantini
- Yeimar Mosquera - Aston Villa
Mediocampistas
- Jordan Barrera - Botafogo
- Elkin Rivero - Atlético Nacional
- Joel Romero - América de Cali
- Luis Landázuri - Atlético Nacional
- José Cavadía - América de Cali
- Kener González - América de Cali
- Royner Benítez - Águilas Doradas
Delanteros
- Emilio Aristizábal - Fortaleza
- Jhon Rentería - Sarmiento
- Neiser Villareal - Millonarios
- Joel Canchimbo - Junior
- Óscar Perea - AVS FUTEBOL
Los dirigidos por César Torres integran el grupo F y debutarán el próximo lunes 29 de septiembre contra Arabia Saudí en el estadio El Fiscal, de Talca.