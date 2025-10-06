Video: Hinchas del Bayern Múnich crearon nueva canción para Luis Díaz

Luis Díaz con el Bayern Múnich ante el Werder Bremen. FOTO: GSI/Icon Sport vía Getty Images

Los hinchas del Bayern Múnich siguen ‘enloquecidos’ con el rendimiento de Luis Díaz, extremo colombiano que llegó al equipo bávaro procedente del Liverpool, donde fue campeón de Premier League.

El colombiano es actualmente uno de los jugadores más destacados de la plantilla, habiendo sumado 6 goles y 4 asistencias en 10 partidos con el Bayern.

El furor de Luis Díaz entre los aficionados del Bayern Múnich. Hasta canción en alemán le sacaron al mencionarlo con Harry Kane.



🇨🇴 El guajiro Luis Díaz es un astro mundial. pic.twitter.com/7SAu8vDci9 — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) October 5, 2025

Primer doblete de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Y es que su último partido, Luis Díaz fue elegido como el jugador del partido, haciendo un doblete y una asistencia ante el Eintracht Frankfurt.

