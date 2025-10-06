Video: Hinchas del Bayern Múnich crearon nueva canción para Luis Díaz
Los hinchas del Bayern Múnich destacan el alto rendimiento de Luis Díaz desde su llegada al club alemán.
Los hinchas del Bayern Múnich siguen ‘enloquecidos’ con el rendimiento de Luis Díaz, extremo colombiano que llegó al equipo bávaro procedente del Liverpool, donde fue campeón de Premier League.
El colombiano es actualmente uno de los jugadores más destacados de la plantilla, habiendo sumado 6 goles y 4 asistencias en 10 partidos con el Bayern.
Primer doblete de Luis Díaz en el Bayern Múnich
Y es que su último partido, Luis Díaz fue elegido como el jugador del partido, haciendo un doblete y una asistencia ante el Eintracht Frankfurt.
