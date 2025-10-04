Partidazo de Luis Díaz: doblete y asistencia en victoria del Bayern 3-0 al Eintracht Frankfurt
Luego de sus dos anotaciones y su asistencia, Luis Díaz fue el mejor valorado por Sofascore.
El extremo colombiano Luis Fernando Díaz fue el jugador más destacado y con mejor calificación del Bayern Múnich en la victoria 3-0 ante el Eintracht Frankfurt. El guajiro anotó doblete y dio una asistencia para Harry Kane.
- Vea aquí: Varios cambios en Colombia: lista de convocados de Néstor Lorenzo para juegos contra México y Canadá
Y es que a los 15 segundos de haber iniciado el compromiso, Díaz abrió el marcador tras un pase de Serge Gnabry dentro del área. Este gol del atacante de la Selección Colombia es el tercero más rápido en la historia de la Bundesliga, solo superado por Giovane Elber (11 segundos) y Lothar Matthäus (13 segundos).
Posteriormente, al minuto 27 el guajiro asistió a su compañero Kane, quien remató desde fuera del área y anotó un golazo.
Ya en los últimos cinco minutos reglamentarios del partido, se produjo un contraataque letal por parte del Bayern Múnich dirigida por Raphaël Guerreiro, quien descargó el balón con el colombiano, quien aprovechó, encaró dentro del área al defensor rival, lo sobrepasó con un regate y remató de pierna izquierda. Nada que hacer para el guardameta Kaua Santos.
Según el portal especializado Sofascore, el colombiano tuvo una calificación de 9.1, la más alta del partido.