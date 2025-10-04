Partidazo de Luis Díaz: doblete y asistencia en victoria del Bayern 3-0 al Eintracht Frankfurt

El extremo colombiano Luis Fernando Díaz fue el jugador más destacado y con mejor calificación del Bayern Múnich en la victoria 3-0 ante el Eintracht Frankfurt. El guajiro anotó doblete y dio una asistencia para Harry Kane.

Y es que a los 15 segundos de haber iniciado el compromiso, Díaz abrió el marcador tras un pase de Serge Gnabry dentro del área. Este gol del atacante de la Selección Colombia es el tercero más rápido en la historia de la Bundesliga, solo superado por Giovane Elber (11 segundos) y Lothar Matthäus (13 segundos).

#GOL 🇩🇪 | ¡GOOOOOOOOOOL LUCHO 🤩!



3’ Frankfurt [6] 0-1 Bayern Múnich [1]

- Gol de vestidor del colombiano que anota en el PRIMER minuto para la ventaja del equipo visitante. Cuarto gol en la Bundesliga.



¡Vamos Lucho 💛💛💙❤️‍🔥!

Posteriormente, al minuto 27 el guajiro asistió a su compañero Kane, quien remató desde fuera del área y anotó un golazo.

#Asistencia 🅰️ | ¡LUCHO! Gol y Asistencia



35’ Frankfurt [6] 0-2 Bayern Múnich [1]

- El colombiano aparece nuevamente para asistir a Kane que anota el segundo del partido. 4 goles y 4 asistencias de Lucho en la Bundesliga.



¡Imparable 💛💛💙❤️‍🔥!

Ya en los últimos cinco minutos reglamentarios del partido, se produjo un contraataque letal por parte del Bayern Múnich dirigida por Raphaël Guerreiro, quien descargó el balón con el colombiano, quien aprovechó, encaró dentro del área al defensor rival, lo sobrepasó con un regate y remató de pierna izquierda. Nada que hacer para el guardameta Kaua Santos.

#DOBLETE 🇩🇪 | ¡GOOOOOOOOL LUCHO ⚽️!



85’ Frankfurt [6] 0-3 Bayern Múnich [1]

- Lucho anota el tercero de la visita, estando involucrado en todos los goles del Bayern. El colombiano es la figura del partido y anota su quinto de la liga.



¡Monstruo 💛💛💙❤️‍🔥!

Según el portal especializado Sofascore, el colombiano tuvo una calificación de 9.1, la más alta del partido.