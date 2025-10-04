Deportes

Liverpool perdió 2-1 contra el Chelsea y acumuló 3 derrotas consecutivas

El equipo rojo acumula una preocupante racha negativa en varios de los torneos que se encuentra disputando.

Virgil van Dijk y el Liverpool tras la derrota. Foto: Crystal Pix/MB Media/Getty Images



Un gol en el tiempo añadido del brasileño Estevao decidió este sábado la victoria del Chelsea contra el Liverpool (2-1) de la 7ª jornada de Premier League, la tercera derrota consecutiva para los Reds entre todas las competiciones.

Luego de un inicio de temporada perfecto con siete victorias consecutivas entre Premier League, Copa de la Liga y Champions, el Liverpool cayó el pasado sábado en el feudo del Crystal Palace (2-1), el martes en Estambul contra el Galatasaray (1-0) y de nuevo en Premier League contra los Blues.

