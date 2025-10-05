Prensa del mundo, ‘deslumbrada’ con rendimiento de Luis Díaz en Bayern: “Salto de jerarquía enorme”
Luis Díaz fue el mejor jugador del partido y ya sumó 6 goles y 4 asistencias con el Bayern Múnich.
Luis Díaz, extremo de la Selección Colombia, sigue dando de qué hablar con su buen rendimiento en el Bayern Múnich. El guajiro anotó su primer doblete con el equipo bávaro y fue la figura en la goleada 3-0 ante el Eintracht Frankfurt.
Además de los dos goles, el colombiano dio una asistencia para el goleador del equipo, Harry Kane.
Fue tan importante Luis Díaz con el Bayern ante el Eintracht Frankfurt que el portal especializado Sofascore lo calificó con 9.1, la máxima puntuación del partido.
El doblete de ‘Lucho’ Díaz
El atacante de la Tricolor anotó el tercer gol más rápido en la historia de la Bundesliga, a los 15 segundos abrió el marcador para su equipo. Solo es superado por las anotaciones que hicieron Giovane Elber (11 segundos) y Lothar Matthäus (13 segundos).
Brillantes números de Luis Díaz en el Bayern Múnich
Con este destacado partido, Luis Díaz sumó 10 partidos con el Bayern y firmó 6 goles y 4 asistencias en el inicio de una temporada que puede convertirse en la mejor de su carrera.
Y es que el buen rendimiento del atacante colombiano es un reflejo del buen andar del equipo de Vincent Kompany: han ganado 10 partidos que han disputado en la temporada y cuentan con un balance de 38 goles marcados y solo 7 recibidos.
Prensa del mundo se rinde en elogios a Luis Díaz
Durante la transmisión del partido, periodistas de la cadena de los derechos de la Bundesliga para Latinoamérica elogiaron a Díaz por su desempeño en el juego. Incluso, el analista de juego aseguró que la llegada del colombiano le dio un “salto de jerarquía enorme” al Bayern Múnich.
Estas fueron otras reacciones de la prensa internacional al partidazo de Luis Díaz:
Bild (Alemania): “¡Un comienzo espectacular para el extremo estrella! Marcó el primer gol del Bayern a los 15 segundos (el gol más rápido de la temporada). También asistió en el segundo gol. Él mismo marcó el tercero (84′). Un verdadero activo en el ataque del campeón alemán”
AS (Colombia): Luis Díaz. 15 segundos para hacer historia
- ESPN: Luis Díaz convierte doblete de golazos en Frankfurt vs Bayern
- MisterChip (España): Luis Díaz ha marcado hoy (a los 15 segundos) el TERCER gol más tempranero del Bayern en TODA la historia de la Bundesliga.
- Sky Sports: ¡Bayern no le da ninguna oportunidad a Frankfurt! ¡Qué actuación tan dominante!
- VSports Team (Argentina): Luis Díaz onvirtió el tercer gol más rápido de Bayern Múnich en la historia de la Bundesliga
- Invictos