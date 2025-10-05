Prensa del mundo, ‘deslumbrada’ con rendimiento de Luis Díaz en Bayern: “Salto de jerarquía enorme”

Luis Díaz, extremo de la Selección Colombia, sigue dando de qué hablar con su buen rendimiento en el Bayern Múnich. El guajiro anotó su primer doblete con el equipo bávaro y fue la figura en la goleada 3-0 ante el Eintracht Frankfurt.

Además de los dos goles, el colombiano dio una asistencia para el goleador del equipo, Harry Kane.

Fue tan importante Luis Díaz con el Bayern ante el Eintracht Frankfurt que el portal especializado Sofascore lo calificó con 9.1, la máxima puntuación del partido.

El doblete de ‘Lucho’ Díaz

El atacante de la Tricolor anotó el tercer gol más rápido en la historia de la Bundesliga, a los 15 segundos abrió el marcador para su equipo. Solo es superado por las anotaciones que hicieron Giovane Elber (11 segundos) y Lothar Matthäus (13 segundos).

Brillantes números de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Con este destacado partido, Luis Díaz sumó 10 partidos con el Bayern y firmó 6 goles y 4 asistencias en el inicio de una temporada que puede convertirse en la mejor de su carrera.

Y es que el buen rendimiento del atacante colombiano es un reflejo del buen andar del equipo de Vincent Kompany: han ganado 10 partidos que han disputado en la temporada y cuentan con un balance de 38 goles marcados y solo 7 recibidos.

Prensa del mundo se rinde en elogios a Luis Díaz

Durante la transmisión del partido, periodistas de la cadena de los derechos de la Bundesliga para Latinoamérica elogiaron a Díaz por su desempeño en el juego. Incluso, el analista de juego aseguró que la llegada del colombiano le dio un “salto de jerarquía enorme” al Bayern Múnich.

HOY LUCHO ESTUVO POR DUPLICADO



El colombiano Díaz marcó su doblete para el 3-0 del Bayern Munich frente al Eintracht Frankfurt por la Bundesliga.



▶️ Mirá la 🇩🇪 #Bundesliga en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/Vt7LWckgdi — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 4, 2025

Estas fueron otras reacciones de la prensa internacional al partidazo de Luis Díaz:

Bild (Alemania): “¡Un comienzo espectacular para el extremo estrella! Marcó el primer gol del Bayern a los 15 segundos (el gol más rápido de la temporada). También asistió en el segundo gol. Él mismo marcó el tercero (84′). Un verdadero activo en el ataque del campeón alemán”

AS (Colombia): Luis Díaz. 15 segundos para hacer historia

ESPN: Luis Díaz convierte doblete de golazos en Frankfurt vs Bayern

MisterChip (España): Luis Díaz ha marcado hoy (a los 15 segundos) el TERCER gol más tempranero del Bayern en TODA la historia de la Bundesliga.

#OJOALDATO - Luis Díaz ha marcado hoy (a los 15 segundos) el TERCER gol más tempranero del Bayern en TODA la historia de la Bundesliga.



🥇Giovane Elber vs. Hamburgo en 1998 (a los 11 seg.)

🥈Lothar Matthäus vs. Gladbach en 1986 (a los 13 seg.)

🥉LUIS DÍAZ vs. Eintracht en 2025… pic.twitter.com/qT2mRbq3qE — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 4, 2025

Sky Sports: ¡Bayern no le da ninguna oportunidad a Frankfurt! ¡Qué actuación tan dominante!

VSports Team (Argentina): Luis Díaz onvirtió el tercer gol más rápido de Bayern Múnich en la historia de la Bundesliga

Luis Díaz 🇨🇴 convirtió el tercer gol más rápido de Bayern Múnich en la historia de la Bundesliga 🇩🇪. Los únicos más veloces fueron los de Giovane Elber vs. Hamburgo en 1998 (11 segundos) y Lothar Matthaus contra Monchengladbach en 1986 (13 segundos). Vía @2010MisterChip. pic.twitter.com/t3fjFKMFH3 — VSports Team (@VSportsTM) October 4, 2025

Invictos