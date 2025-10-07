Llegó a Colombia el segundo tren de la primera línea del metro de Bogotá

Bogotá

Este martes 7 de octubre, se confirmó que llegó desde China al puerto de Cartagena el segundo tren del metro de Bogotá, conformado por seis vagones.

Después de haber comenzado el descargue, en los próximos días el tren iniciará su recorrido hasta el patio taller de Bosa en Bogotá.

Este nuevo tren se sumará a las pruebas de estáticas rutina en las que “se revisan todos los sistemas y subsistemas, tales como el de frenos, tracción, mando y control, y los de información al pasajero”.

Además, en esta fase, se procede a “energizar el tren y a inspeccionar los sistemas de iluminación y ventilación”.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, antes de terminar el año 2025 llegarán dos trenes más y en octubre de 2026 se completará la totalidad de la flota.

Los trenes de la Línea 1 del metro de Bogotá tienen 134 metros longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura y está compuesto por seis vagones, cada uno de los cuales tiene la capacidad de transportar a 300 personas, para un total de 1.800 pasajeros.

Vagones del metro de Bogotá. Foto: Alcaldía Ampliar

