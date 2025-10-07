“Es un sabotaje a la democracia”: Presidente Petro tras caída de consulta interna del Pacto Histórico

Presidente Gustavo Petro durante consejo de ministros lunes 29 de septiembre. Foto: Andrea Puentes - Presidencia.

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá tumbara la consulta interna del Pacto Histórico, el presidente Petro dijo que la decisión “es un sabotaje a la democracia”.

Y agregó: “Son dictadores los que impiden que la Constitución se aplique”.

Se cayó consulta interna del Pacto Histórico

El Tribunal Superior de Bogotá tumbó la consulta interna del Pacto Histórico en la que participaban Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, y que buscaba escoger el candidato para el Frente Amplio.

