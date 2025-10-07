Se cayó consulta interna del Pacto Histórico: Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente tutela
En esta consulta, que queda sin validez, participaban Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho buscando elegir candidato para el Frente Amplio.
El Tribunal Superior de Bogotá tumbó la consulta interna del Pacto Histórico en la que participaban Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, y que buscaba escoger el candidato para el Frente Amplio.
La decisión se dio porque el tribunal declaró improcedente la tutela que había obligado a la Registraduría a inscribirla. Con esto, la consulta queda sin validez.
Tras conocerse esta decisión, el presidente Gustavo Petro afirmó que la decisión “es un sabotaje a la democracia. Son dictadores los que impiden que la Constitución se aplique”.
NOTICIA EN DESARROLLO...