Video: el momento en que ministros Montealegre y Benedetti se reconciliaron tras polémicos chats

En video quedó registrado el momento en que los ministros de Justicia, Educado Montealegre, y del Interior, Armando Benedetti, se reconciliaron tras pelea en grupo de WhatsApp de ministros.

Montealegre le regaló a Benedetti un libro de estoicismo.

En las imágenes se ve al precandidato presidencial Roy Barreras en medio de los dos ministros celebrando la reconciliación.