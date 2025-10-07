Video: el momento en que ministros Montealegre y Benedetti se reconciliaron tras polémicos chats
En medio del apretón de manos, Eduardo Montealegre le regaló a Armando Benedetti un libro de estoicismo.
En video quedó registrado el momento en que los ministros de Justicia, Educado Montealegre, y del Interior, Armando Benedetti, se reconciliaron tras pelea en grupo de WhatsApp de ministros.
Montealegre le regaló a Benedetti un libro de estoicismo.
En las imágenes se ve al precandidato presidencial Roy Barreras en medio de los dos ministros celebrando la reconciliación.