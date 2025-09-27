Secretario jurídico de Presidencia renunció a visa de EE.UU. en solidaridad con el presidente Petro

Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, aseguró que renunció a su visa de los Estados Unidos “en solidaridad con el presidente Gustavo Petro y porque estoy convencido de que la dignidad está por encima de cualquier privilegio personal”.

El pasado 26 de septiembre, Estados Unidos anunció su decisión de retirar la visa al presidente Petro. Esto, tras las manifestaciones llevadas a cabo en Times Square, Nueva York, donde el mandatario, con megáfono en mano, invitó a los soldados norteamericanos a desobedecer las órdenes de Donald Trump.

Según Ocampo, “la soberanía de nuestra Nación no se condiciona ni se subordina”, por lo que “Colombia se respeta”.

El mandatario dio a conocer que llegó a Bogotá en horas de la madrugada de este sábado 27 de septiembre a Bogotá y fue enfático en decir que, con la decisión de quitarle la visa, buscan separar a Estados Unidos de Colombia, ya que es lo que necesitan las mafias.

“Lo que hace el Gobierno de Estados Unidos conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General”, añadió.

Petro explicó que el hecho que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina a la asamblea ONU y el que se le retirara la visa “por pedirle al ejército de Estados Unidos y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda”, son la prueba de que el Gobierno de Estados Unidos “ya no cumple con el derecho internacional”.

En ese sentido, advirtió que la sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York.

