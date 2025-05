Gobierno designó como ministro de Justicia (e) a Augusto Ocampo, secretario jurídico de Presidencia

En la mañana de este viernes, 16 de mayo, se confirmó que el Gobierno Nacional aceptó la renuncia de la ministra de justicia, Ángela María Buitrago, que renunció por, según ella, presiones e injerencias por parte de funcionarios del Gobierno Nacional, como el ministro del interior, Armando Benedetti.

Sin embargo, desde la Casa de Nariño se publicó el decreto por el cual se encarga de las funciones del Ministerio de Justicia, al secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Augusto Ocampo, que estará al frente de la cartera mientras se designa a alguien en propiedad.

Desde China, el presidente Gustavo Petro aseguró que fue él quien pidió la renuncia de la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien pasó su carta de renuncia argumentando presiones e injerencia en su ministerio, por parte de Benedetti y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

El presidente Petro aclaró que fue un tema de diferencias y conflictos en los ejes fundamentales de la política de Paz Total planteada por el gobierno nacional, la que originó que se le pidiera la renuncia a Buitrago. “En esa medida pedí la renuncia, no tiene que ver con nada más, le agradezco a ella”.

Por eso, agregó que le parece que no son ciertas las denuncias sobre presiones de funcionarios del gobierno en el Ministerio de Justicia.

“Gente llega al palacio pidiendo puestos por carta, por correo, por cualquier medio, utilizando la señora de los tintos, no usándola, pero la razón fundamental por la que la ministra se va es porque yo pedí la renuncia (…) espero que no haya rencores, no hay que acusar gente inocente, el responsable soy yo”, afirmó.

Escuche W Radio en vivo aquí: